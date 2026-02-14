Τσικνοπέμπτη: Το φαγοπότι στη Θεσσαλονίκη άφησε πίσω του 15,5 τόνους σκουπίδια

Τόνοι σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη μετά τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, οι Θεσσαλονικείς τίμησαν για τα καλά το τσίκνισμα όπως φαίνεται και από τους 15,5 τόνους επιπλέον απορρημάτων που συλλέχθηκαν την επόμενη μέρα.
Ο τομέας καθαριότητας της Θεσσαλονίκης ενημέρωσε πως η δουλειά την επομένη της Τσικνοπέμπτης ήταν σαφώς φορτωμένοι, καθώς κάδοι και δρόμοι είναι γεμίσει με σκουπίδια.
Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες που μεταφέρονται στα παρακάτω βίντεο.
