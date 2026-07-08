Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται από τις Αρχές της Αυστραλίας για την δολοφονία ομογενούς του, κατέθεσε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης.'Οπως επισημαίνει η ΕΡΤ, το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και την παρουσία του 56χρονου κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα.

Ο 56χρονος αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου όπου βρίσκεται υπό κράτηση, μέχρι και την συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών Πάτρας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την απόφαση έκδοσης του στην Αυστραλία ή όχι, όπως έχουν αιτηθεί οι αυστραλιανές Αρχές.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αποτελούσε επί σειρά ετών ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη ανάμειξή του στην δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, που είχε γίνει στο Σίδνεϊ το 1999.