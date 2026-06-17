Τζίμα σε Πρετεντέρη: «Εκεί φτάσαμε, να συμφωνείς με τον Τσίπρα»

Με τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα συμφώνησε ο Γιάννης Πρετεντέρης. Συγκεκριμένα ο πρώην πρωθυπουργός σε ομιλία του άφησε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, με το νόημα όσων είπε να είναι ότι εάν είχε κάνει τη δουλειά του ο ίδιος δεν θα είχε χώρο για να επανέλθει.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης κούνησε καταφατικά το κεφάλι με την Ράνια Τζίμα να τον ρωτάει «Τι Γιάννη;» και εκείνος να απαντάσει «Σε αυτό έχει δίκιο ο Τσίπρας». «Εκεί φτάσαμε να συμφωνείς με τον κ. Τσίπρα» του απάντησε η παρουσιάστρια.

Ο Γιάννης Πρεντέρης συμπλήρωσε ότι «το κενό έφερε τον Τσίπρα»