Τζουμέρκα: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα πεζοπόρου που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής να διασώσει έναν 58χρονο τουρίστα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στα ορεινά των Τζουμέρκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το epiruspost.gr, πρόκειται για Γάλλο υπήκοο ο οποίος πραγματοποιούσε πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Θεοδωριάνων, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 58χρονος έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε εγκλωβισμένος σε δύσβατο σημείο, βόρεια του χωριού, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει σε ασφαλές μονοπάτι.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ειδικών ομάδων διάσωσης (ΕΜΑΚ) ήταν άμεση προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο και να προχωρήσουν στη διάσωση του τουρίστα.