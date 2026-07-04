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Τζουμέρκα: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστα πεζοπόρου που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο

Η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση για την διάσωση 58χρονου τουρίστα που εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στα ορεινά των Τζουμέρκων.

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Τζουμέρκα
Τζουμέρκα | Eurokinissi
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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής να διασώσει έναν 58χρονο τουρίστα, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στα ορεινά των Τζουμέρκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το epiruspost.gr, πρόκειται για Γάλλο υπήκοο ο οποίος πραγματοποιούσε πεζοπορία στην ευρύτερη περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Θεοδωριάνων, στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 58χρονος έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε εγκλωβισμένος σε δύσβατο σημείο, βόρεια του χωριού, χωρίς να μπορεί να επιστρέψει σε ασφαλές μονοπάτι.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ειδικών ομάδων διάσωσης (ΕΜΑΚ) ήταν άμεση προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο και να προχωρήσουν στη διάσωση του τουρίστα.

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