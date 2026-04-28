Vought F-8 Crusader: Το γαλλικό μαχητικό που έπεσε και «ξεχάστηκε» για 34 χρόνια στη Μεσσηνία

Μετά από 34 χρόνια, ένα γαλλικό μαχητικό αεροσκάφος που είχε συντριβεί στα βουνά της Μεσσηνίας, ανασύρθηκε αφού εντοπίστηκε πρόσφατα, ως ένα ανεκτίμητο κειμήλιο στρατιωτικής ιστορίας.

Ο Γάλλος πιλότος του, Raphael Chapalain, έχασε τη ζωή του από την πτώση και, καθώς το περασμένο καλοκαίρι εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του Vought F-8 Crusader, κοντά στην ανατολική κορυφή της Ζαρναούρας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του πιλότου.

Ο Δημοσθένης Κορδός, ιστορικός, υποψήφιος διδάκτωρ πολιτισμικών σπουδών ανέλυσε στην ΕΡΤ, πώς έγινε τότε η πτώση του μαχητικού, πώς βρέθηκαν τα συντρίμμια του, αλλά και το συμβολισμό κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε.

Το ταξίδι που έκανε το γαλλικό μαχητικό

Τον Μάρτιο του 1992, μια ναυτική ομάδα κρούσης, ξεκινώντας από τη γαλλική βάση Λυόν της Γαλλίας, ξεκίνησε για μια άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα αεροπλάνα ήταν σε σχηματισμό που αποτελούνταν από το αεροπλανοφόρο Φος, από κάποιες γαλλικές φρεγάτες και φτάνοντας κοντά στην Πελοπόννησο, Παρασκευή 27 Μαρτίου του ’92, σειρά μαχητικών της Γαλλικής Ναυτικής Αεροπορίας τύπου Crusaders σηκώθηκαν, απογειώθηκαν από το αεροπλανοφόρο για μία σειρά ασκήσεων.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσκόλεψαν την προσνήωση στον καταπέλτη του αεροπλανοφόρου, με αποτέλεσμα να πάρουν εντολή τα τέσσερα αεροσκάφη να κινηθούν προς το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Τα τρία από αυτά τα κατάφεραν. Το τέταρτο μαχητικό με πιλότο τον σημαιοφόρο πρώτης τάξεως Raphael Chapalain, προσπαθώντας να φτάσει στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, με χαμηλή ορατότητα, ελάχιστα καύσιμα και χωρίς δυνατότητα ανεφοδιασμού αέρος αέρος, πέταξε αρκετά χαμηλά στους πρόποδες του όρους Λυκόδημος.

Η πυκνή και χαμηλή νέφωση τον δυσκόλεψε. Δεν είδε από ότι φαίνεται τον ορεινό όγκο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει λίγο πριν την κορυφή, και να σκοτωθεί σχεδόν ακαριαία, σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Η πτήση που «θάφτηκε» για 34 χρόνια

Κανείς δεν επισκέφτηκε ξανά το σημείο με το μαχητικό, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα.Έτσι, το προηγούμενο καλοκαίρι το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας σε συνεργασία με τοπικούς ερευνητές και κατοίκους, στα πλαίσια μιας δύσκολης αποστολής, κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο της ατράκτου και ακολούθως ξεκίνησε μια διαδικασία, έτσι ώστε να γίνει συνεννόηση με τη Γαλλική Πρεσβεία για το θέμα.

«Τους τελευταίους έξι μήνες ήμασταν σε επικοινωνία και με το Δήμο Πύλου Νέστορος και με την Γαλλική Πρεσβεία», αναφέρει ο Δημοσθένης Κορδός και προσθέτει:

«Υπήρχε μια άψογη συνεργασία. Καταφέραμε να οργανώσουμε, μια σεμνή τιμητική τελετή για τον πιλότο που έπεσε στα μεσσηνιακά εδάφη και έγιναν χθες τα αποκαλυπτήρια μιας αναμνηστικής στήλης, έτσι ώστε όλοι να θυμόμαστε την θυσία αυτού του Γάλλου πιλότου στα ελληνικά εδάφη.

Είναι και μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, για να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου, αλλά και τις βαθύτερες σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες. Τα γαλλικά Rafale σε ένα εντυπωσιακό σχηματισμό απονηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο Ντε Γκολ που βρίσκεται σε άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο.

