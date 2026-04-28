Δίκη Τέμπη: Νέα διακοπή μέχρι τις 27 Μαΐου - Εντάσεις στη σημερινή διαδικασία

Νέα διακοπή στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα συνεχιστεί στις 27 Μαΐου.
Ο λόγος της μεγάλης διακοπής έχει να κάνει με τις εργασίες διαμόρφωσης, που θα γίνουν στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.
Να υπενθυμιστεί πως η συνεδρίαση σήμερα ξεκίνησε με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία με τους περισσότερους ωστόσο να επιφυλάσσονται να καταθέσουν τις ενστάσεις τους στην επόμενη δικάσιμο.
Μόλις τρεις ενστάσεις έγιναν σήμερα για την υποστήριξη της κατηγορίας, οι οποίες στράφηκαν κατά περίπτωση στους Δικηγορικούς Συλλόγους, στο σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών και στο ελληνικό δημόσιο.
