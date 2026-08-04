«Ξάφρισαν» τον βυθό στη Σκόπελο: Σπείρα Ιταλών μάζεψε κόκκινα κοράλλια αξίας 800.000 ευρώ

Ομάδα που «χτένισε» τον ελληνικό βυθό, πιάστηκε από την ΑΑΔΕ, σε μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο από ταινία. Οι Ιταλοί δράστες, εντοπίστηκαν ανοιχτά της Σκοπέλου και φέρεται να μάζεψαν τεράστια ποσότητα κοραλλιών από τον βυθό, αξίας 800.000 ευρώ.

Η αξία των 800.000 ευρώ προκύπτει από την διεθνής αξιολόγηση της αξίας που έχει το «κόκκινο κοράλlι», το οποίο χρησιμοποιείται για κοσμήματα και διακοσμητικά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από τη ΔΕΟΣ.

Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς περιγραφές.

Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν την προσοχή των ελεγκτών της ΑΑΔΕ και τους οδήγησε σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδεόταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής, προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως.

Τα ευρήματα της ΑΑΔΕ

Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο σκάφος εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας, στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο.

Οι Ιταλοί, έφεραν και καταδυτικό εξοπλισμό, εργαλεία αποκοπής και αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων τυχόν μελών της σπείρας.