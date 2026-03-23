Ξανά ανοιχτή σήμερα η Ιόνια Οδός στο ύψος της Συκούλας: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο

Μετά από 50 ημέρες πλήρους αποκλεισμού, λόγω της μεγάλης κατολίσθησης που είχε καλύψει ολόκληρο το οδόστρωμα, η Ιόνια Οδός άνοιξε ξανά σήμερα (23/3) το πρωί, στο ύψος της Συκούλας Άρτας.

Τα συνεργεία παρέδωσαν στην κυκλοφορία το ένα ρεύμα του δρόμου, το οποίο πλέον λειτουργεί αμφίδρομα για ένα τμήμα 1,2 χιλιομέτρων, εξυπηρετώντας την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις (προς Ιωάννινα και προς Αντίρριο).

Η επαναλειτουργία κατέστη δυνατή μετά την απομάκρυνση 60.000 κ.μ. σαθρών υλικών. Για την ασφάλεια των οδηγών εντός της αμφιδρόμησης έχουν τοποθετηθεί:

144 μέτρα στηθαία New Jersey για τον διαχωρισμό των κατευθύνσεων.

4 ειδικά συστήματα απορρόφησης ενέργειας στις άκρες των έκτακτων ανοιγμάτων.

Συνέχιση Εργασιών έως 30 Σεπτεμβρίου Το ρεύμα από Άρτα προς Αμφιλοχία παραμένει κλειστό ως εργοταξιακός χώρος.

Ιόνια Οδός: Οι επόμενες εργασίες για πλήρη αποκατάσταση

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα εκτελούνται οι εξής εργασίες μόνιμης θωράκισης:

Φρεατοπάσσαλοι (Πασσαλομπήξεις): Κατασκευή βαθιάς θεμελίωσης για τη στήριξη του δρόμου.

Αγκυρώσεις (Άγκιστρα): Τοποθέτηση χαλύβδινων ράβδων βαθιά στο πέτρωμα για τη μόνιμη συγκράτηση της πλαγιάς.

Χαλύβδινα Πλέγματα & Shotcrete: Επικάλυψη του ορύγματος με ειδικό πλέγμα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για την οριστική αποτροπή νέων κατολισθήσεων.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Τα διόδια στον ΜΣΔ Μενιδίου παραμένουν μειωμένα και για τις δύο κατευθύνσεις.

Ισχύουν χαμηλά όρια ταχύτητας και απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω του περιορισμένου πλάτους των λωρίδων στην αμφιδρόμηση.