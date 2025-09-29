Ξάνθη: Αναβολή στη δίκη του αστυνομικού που ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε 40χρονο

Την Τετάρτη (1/10) αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση με τον αστυνομικό στην Ξάνθη, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατακράτηση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος 40χρονου Έλληνα πολίτη, τον οποίο πέρασε για «λαθρομετανάστη».

Λόγω της νέας αναβολή στη δίκη, στην Ξάνθη, ο αστυνομικός αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι την Τετάρτη, με την υπόθεση να εκδικάζεται το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στα δικαστήρια της πόλης.

Ξάνθη: Το χρονικό του περιστατικού

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (28/9) στην Ξάνθη, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία, καθώς αστυνομικός που υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης - εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα - προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη».

Όπως αναφέρει το xanthinews, χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, ομογενής που ζει στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής. Το γεγονός αυτό φαίνεται να τον έκανε ακόμα πιο ευάλωτο στα χέρια ενός ανθρώπου που όφειλε να τον προστατεύει.

