Xάος τα ξημερώματα στο ΑΠΘ: Επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή - Δεκάδες προσαγωγές

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από τον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκαλώντας χάος στην περιοχή και οδηγώντας σε δεκάδες προσαγωγές.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, εκτοξεύοντας βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε, ενώ ασθενοφόρο παρέλαβε και μια νεαρή γυναίκα, η οποία διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Από τις συγκρούσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, με το οδόστρωμα να θυμίζει πεδίο καταστροφής.

Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 210, ενώ εκτιμάται ότι οι ρίψεις αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών ξεκίνησαν από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνει αποπνικτική. Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι.