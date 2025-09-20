Ξεκίνησαν οι καταλήψεις στα σχολεία: Χωρίς κυλικεία και μαθητές χωρίς νερό!

Kατάληψη κάνουν δύο σχολεία της Κατερίνης, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης και το Γυμνάσιο Περίστασης λειτουργούν χωρίς κυλικείο, αφού οι προηγούμενοι ανάδοχοι παραιτήθηκαν στο τέλος του καλοκαιριού, αφήνοντας τους μαθητές χωρίς τρόφιμα και εμφιαλωμένο νερό.

Στο 2ο ΕΠΑΛ, οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη την Παρασκευή 19/09, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, καθώς τα σχολεία βρίσκονται εκτός του κέντρου και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα εστίασης.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Δημοτικού Ωδείου, Γιώργος Κοκαβίδης, ενημέρωσε ότι ο δήμος έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμούς για την επαναλειτουργία των κυλικείων.

«Οι ανάδοχοι στο 2ο ΕΠΑΛ και στο Γυμνάσιο Περίστασης έχουν παραιτηθεί από τα κυλικεία. Παραιτήθηκαν όμως με καθυστέρηση. Εμείς ως Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άμεσα προχωρήσαμε στη δημοπράτηση. Ο διαγωνισμός για το κυλικείο του 2ου ΕΠΑΛ στο Κεραμίδι θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου. Στο Γυμνάσιο Περίστασης θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα από το νόμο που καθορίζουν τις ημέρες που πρέπει να παρέλθουν από την απόφαση και τη δημοσίευση. Εκεί είναι το ζήτημα», ανέφερε ο κ. Κοκαβίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μόλις εκδήλωσαν την πρόθεση να παραιτηθούν, τους ζητήσαμε να φέρουν τις παραιτήσεις τους από τα κυλικεία στη Σχολική Επιτροπή, προκειμένου άμεσα να προχωρήσουμε εμείς στην επαναδημοπράτηση. Για να προλάβουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τα δημοπρατήσουμε για να μη μείνουν τα σχολεία χωρίς κυλικείο».

Παροχή νερού στους μαθητές

Ο αντιδήμαρχος επισκέφθηκε το σχολείο την Παρασκευή 19/09 και μίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι ζήτησαν διευκόλυνση στο θέμα του νερού. «Πήραμε απόφαση ως Σχολική Επιτροπή να τους παρέχουμε νερά αυτό το δεκαήμερο», σημείωσε ο κ. Κοκαβίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στους δύο διαγωνισμούς είναι έντονο και τα κυλικεία αναμένεται να λειτουργήσουν στις αρχές Οκτωβρίου, καθώς είναι ήδη λειτουργικά και δεν χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις.

Ο διευθυντής του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, Αθανάσιος Καρακούσης, δήλωσε: «Στην αρχή της χρονιάς ενημερώσαμε τους γονείς ότι δεν υπάρχει κυλικείο και τους ζητήσαμε να εφοδιάζουν τα παιδιά με κολατσιό και νερό. Το νερό στο σχολείο μας, απ’ ό,τι ξέρω, είναι πόσιμο. Μπορούν να πιουν από εκεί τα παιδιά. Τους έχουμε ενημερώσει. Το να μην έχουμε κυλικείο είναι ένα ζήτημα, αλλά όχι αρκετό ώστε να γίνει κατάληψη. Τους το είπα και το πρωί της Παρασκευής».

Άγνωστο παραμένει αν οι μαθητές θα συνεχίσουν την κατάληψη, ωστόσο η κατάσταση αναμένεται να εκτονωθεί μόλις λειτουργήσουν τα κυλικεία.

