Ξεσπά ο Γιαννόπουλος για την επίθεση Παππά: «Ήρθε το πρωί και έλεγε "όλα καλά;" - Απίστευτο θράσος»

Στον αέρα του MEGA ξέσπασε σήμερα ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που καταγγέλει τον ευρωβουλευτή και διαγεγραμμένο πλέον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, για τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκε από τον τελευταίο στη Γαλλία

Ο δημοσιογράφος ανέφερε σχετικά με φήμες ότι ήταν μεθυσμένος κατά το συμβάν πως «Κάποιοι τολμούν να αφήνουν υπαινιγμούς. Είχα πιει μία μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αυτοί που λένε ότι είχα πιει ζουν σε άλλο πλανήτη. Δεν μπορώ να πιω αλκοόλ, δεν μου αρέσει καν.

Θα κινηθώ νομικά κατά του Παππά και στην Ελλάδα. Όποιος διατυπώνει την κατηγορία ότι ήμουν μεθυσμένος, θα κληθεί να το αποδείξει στην αστυνομία».

Γιαννόπουλος για Παππά: «Σιγά τη φήμη του πια»

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε μεταξύ άλλων εξοργιστικές λεπτομέρειες από το περιστατικό, αφού αναφέρθηκε σε σχόλια μερικών, που αμφισβητούν το καταδικαστέο της επίθεσης Παππά.

«Τους λόγους δεν μπορώ να τους φανταστώ, αλλά υπάρχει μία προσπάθεια, αφήνονται άθλια υπονοούμενα, καταγέλαστα γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 6 αυτόπτες μάρτυρες που θα σας πουν ακριβώς το αντίθετο.

Με εκπλήσσει το ότι βρίσκομαι κατηγορούμενος από το πουθενά. Αυτό θα τελειώσει τώρα, δεν μπορώ να περιμένω άλλο».

Όσον αφορά κατηγορίες που διακινούν κάποιοι, πως ο ίδιος ο κ. Γιαννόπουλος προκάλεσε τον κ. Παππά για να επωφεληθεί από τη δημοσιότητα, απάντησε:

«Απαξιώ και να απαντήσω. Δέχτηκα πισώπλατη επίθεση με δύο γερές γροθιές στο κεφάλι. Θα μπορούσα να έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα. Ήταν τόσο σφοδρό που έπεσα κάτω. Που επιτέθηκε ένας άνθρωπος 1,97 σχεδόν 200 κιλά.

Αντί τα φώτα να πέφτουν στο καθαυτό γεγονός, ψάχνουν κάποιοι να βρουν ψύλλους στα άχυρα».

Και κατέληξε: «Σιγά τη φήμη του Παππά πια. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες εδώ, υπάρχει μία. Θα κινηθώ για ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει ο συγκεκριμένος.

Είχε το απίστευτο θράσος να έρθει στο πρωινό την επόμενη ημέρα, λέγοντάς μου "όλα καλά;". Είχε τέτοιο θράσος που έφυγα εγώ».

