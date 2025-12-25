Μενού

Ξέσπασμα Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Απόλυτη χυδαιότητα»

Οργισμένη αντίδραση του Νίκου Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train, που θεωρεί προσβλητική για τα θύματα των Τεμπών.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Πλακιάς
Νίκος Πλακιάς | Eurokinissi / Γιάννης Πανγόπουλος
  • Α-
  • Α+

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train.

Ο Πλακιάς χαρακτήρισε την κάρτα - η οποία ανέγραφε «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε» - ως δείγμα «αρρωστημένης συμπεριφοράς ενός κράτους που επιτρέπει την απόλυτη χυδαιότητα».

Στην ανάρτησή του σημείωσε:

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους .

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που το σχεδίασαν , και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 .

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε !!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!»

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θα θεωρούσε την κίνηση “ανεκτή” μόνο εάν η εταιρία ξεκαθάριζε ότι η ευχή απευθύνεται αποκλειστικά στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.

Κλείνοντας, σχολίασε με πικρή ειρωνεία:

«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα, το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας - και όχι όλοι εσείς».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ