Ξέσπασμα Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train: «Απόλυτη χυδαιότητα»

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης και θείος της Αναστασίας, που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train.

Ο Πλακιάς χαρακτήρισε την κάρτα - η οποία ανέγραφε «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε» - ως δείγμα «αρρωστημένης συμπεριφοράς ενός κράτους που επιτρέπει την απόλυτη χυδαιότητα».

Στην ανάρτησή του σημείωσε:

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους .

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που το σχεδίασαν , και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 .

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε !!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!»

Ο ίδιος πρόσθεσε πως θα θεωρούσε την κίνηση “ανεκτή” μόνο εάν η εταιρία ξεκαθάριζε ότι η ευχή απευθύνεται αποκλειστικά στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών.

Κλείνοντας, σχολίασε με πικρή ειρωνεία:

«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα, το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας - και όχι όλοι εσείς».