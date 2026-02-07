Xίος: Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι παιδιών μεταναστών στην Αθήνα

Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα πραγματοποίει το ΕΚΑΒ. Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.
Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».
