Xίος: Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι παιδιών μεταναστών στην Αθήνα

Πολλαπλά κατάγματα φέρουν τα πέντε από τα έξι παιδιά, που μεταφέρονται από τη Χίο στην Αθήνα με αεροδιακομιδή.

Χίος
Έρευνες για την πολύνεκρη τραγωδία στη Χίο | EUROKINISSI
Αεροδιακομιδή για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών μεταναστών από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στην Αθήνα πραγματοποίει το ΕΚΑΒ. Αεροσκάφος αναχώρησε στις 9 το πρωί από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους και να ακολουθήσει η αερομεταφορά τους προς την Αθήνα, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό του ΕΚΑΒ.

Από τα έξι παιδιά, τα πέντε φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ το ένα είναι ασυνόδευτο.Τα παιδιά θα νοσηλευθούν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

