Ξυλοδαρμός 16χρονου στην Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης από ομάδα ανηλίκων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως από την στιγμή της επίθεσης από μαθητές του Γυμνασίου Ερέτριας σε βάρος του 16χρονου, που τραυματίστηκε σοβαρά από τα σφοδρά χτυπήματα των ανηλίκων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 16χρονος περπατάει αμέριμνος, έχοντας στο πλάι του την κοπέλα του και έναν ακόμη φίλο του, όταν η ομάδα των 6 μαθητών άρχισε να τον ακολουθεί με ηλεκτρικά πατίνια με στόχο να τον προλάβει.

Στη συνέχεια, η ίδια κάμερα ασφαλείας καταγράφει την φυγή των ανήλικων δραστών μετά την επίθεση αλλά και τον κόσμο που έσπευσε να βοηθήσει τον τραυματισμένο 16χρονο.

Αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας την κατάσταση, στην οποία βρέθηκε ο άτυχος 16χρονος, είπε ότι «ήταν πεσμένος κάτω μέσα στα αίματα, ζαλιζόταν, τραύλιζε. Τον σακάτεψαν».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του 16χρονου που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια και «πετάχτηκαν» από τα διαμερίσματα τους για να δουν τι συμβαίνει.

Υπενθυμίζεται πως η σφοδρότητα των τραυματισμών έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό από τους ανήλικους οδήγησαν τον 16χρονο στη μεταφορά του στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να επιβληθεί σε χειρουργείο.