Υπό έλεγχο η φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη: Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβέστες

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς στο ύψος του Ωραιοκάστρου, ωστόσο εξακολουθεί να καίει καθώς κρίνεται δύσκολη η πλήρης κατάσβεσή της από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει πλαστικά και απορρίμματα στον χώρο της εταιρείας, ενώ νωρίτερα συναγερμός σήμανε καθώς ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Στο σημείο βρίσκονται πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, 15 πυροσβέστες, σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και υδροφόρες και συνεχίζουν να επιχειρούν.