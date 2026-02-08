Υπόθεση κατασκοπείας: Ερευνούν τα ταξίδια σε Πεκίνο και Αθήνα οι Αρχές - Και απόστρατοι στο μικροσκόπιο

Διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το θρίλερ κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα πέραν του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει συλληφθεί. Ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται συνεργάσιμος και φέρεται να παρέχει κρίσιμα στοιχεία τόσο για τη δική του δράση όσο και για τον σύνδεσμό του στο Πεκίνο. Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις του, η πρώτη επαφή με τον Κινέζο φερόμενο πράκτορα πραγματοποιήθηκε το 2024, κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του στην Κίνα.

Ο σύνδεσμος στο Πεκίνο περιγράφεται ως άνδρας ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, ο οποίος αρχικά συστήθηκε ως επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου έναν χρόνο αργότερα ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον 54χρονο σμήναρχο για να συζητήσουν την εξέλιξη της αποστολής. Κατά τη συνάντηση αυτή φέρεται να του παρέδωσε κρυπτογραφημένο κινητό τηλέφωνο, μέσω του οποίου γινόταν η επικοινωνία και η διαβίβαση των απόρρητων πληροφοριών. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο εντοπίστηκε στην κατοχή του αξιωματικού κατά τη σύλληψή του.

Η έρευνα δείχνει ότι ο 54χρονος είχε ταξιδέψει στο Πεκίνο στα τέλη του 2024, επικαλούμενος συμμετοχή σε σεμινάρια, χωρίς ωστόσο να έχει ενημερώσει την υπηρεσία του, όπως προβλέπεται για εν ενεργεία αξιωματικού. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού φέρεται να στρατολογήθηκε, έπειτα από σταδιακή προσέγγιση και οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος φωτογράφιζε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα υψίστης εθνικής σημασίας και τα απέστελλε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κρυπτογραφημένο κινητό. Παράλληλα, ερευνάται εάν έλαβε χρηματικά ανταλλάγματα σε μορφή κρυπτονομισμάτων, με τις αρχές να εξετάζουν τη διαδρομή των συναλλαγών και τη σύνδεσή τους με τη διαρροή των εγγράφων.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης ενδιάμεσου προσώπου που ενδέχεται να έφερε σε επαφή τον σμήναρχο με τον σύνδεσμο στο Πεκίνο. Ταυτόχρονα, εξετάζεται πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, μεταξύ των οποίων και απόστρατοι αξιωματικοί με επαφές στην Κίνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε προσπάθεια στρατολόγησης και άλλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή της ΕΥΠ, ενώ κρίσιμη θεωρείται η απολογία του 54χρονου, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στο εύρος και το βάθος της υπόθεσης.