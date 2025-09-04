Υπόθεση Μουρτζούκου: Δολοφονία η αιτία θανάτου του Παναγιωτάκη - Τι λέει το πόρισμα

Νέες εξελίξεις ήρθαν στο φως για την υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη, καθώς σύμφωνα με το πόρισμα πρόκειται για δολοφονία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποκάλυψη του Mega, πόρισμα που συντάσσεται αναλύει ότι ο ανήλικος ήταν θύμα δολοφονίας και ότι δεν πέθανε από παθολογικά αίτια.

Υπενθυμίζεται ότι, το μωρό είχε πεθάνει παρουσία της Ειρήνης Μουρτζούκου η οποία έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία άλλων 4 παιδιών και έχει προφυλακιστεί.

Υπόθεση Μουρτζούκου: Θύμα δολοφονίας ο Παναγιωτάκης σύμφωνα με το πόρισμα

Όπως επισημαίνει ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο θάνατος του παιδιού είναι αποτέλεσμα δολοφονίας και συγκεκριμένα «ασφυκτικός θάνατος».

Ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.