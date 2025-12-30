Υπόθεση Novartis: «Δεν είπα ότι δωροδοκήθηκαν πολιτικοί» λέει ο Δεστεμπασίδης στην απολογία του

Με την απολογία του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, ενός εκ των δύο κατηγορουμένων και πρώην προστατευόμενου μάρτυρα στην υπόθεση Novartis, συνεχίζεται η δίκη.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή για τα αδικήματα της ψευδούς κατά μήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά την απολογία του ο κ. Δεστεμπασίδης επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και πρωτοδίκως, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να στοχοποιήσει πολιτικά πρόσωπα και ότι δεν υπέδειξε ο ίδιος κανέναν πολιτικό ως δωροδοκηθέντα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, όσα κατέθεσε προέκυψαν αποκλειστικά από αφηγήσεις του τότε αντιπροέδρου της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνου Φρουζή.

«Δεν έχω πει ποτέ ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Γιάννης Στουρνάρας ή ο Ευάγγελος Βενιζέλος δωροδοκήθηκαν. Για τα υπόλοιπα πρόσωπα, μετέφερα μόνο όσα μου αφηγήθηκε ο Κωνσταντίνος Φρουζής», φέρεται να δήλωσε.

«Πολύ διεφθαρμένη εταιρεία η Novartis»

Ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε τη Novartis «μια πολύ διεφθαρμένη εταιρεία», υποστηρίζοντας ότι διέθετε μαύρο ταμείο.

«Ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι υπήρχαν χρήματα «για γιατρούς, στελέχη και δημόσιους λειτουργούς», χωρίς ωστόσο – όπως διευκρίνισε – να γνωρίζει αν και πώς χρησιμοποιήθηκαν.

Σιωπή για ενδεχόμενη προστασία στις ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο πρόεδρος της έδρας ρώτησε δύο φορές τον κατηγορούμενο αν υπήρξε προστατευόμενος μάρτυρας και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης αρνήθηκε να απαντήσει, δηλώνοντας ότι ασκεί το δικαίωμα της σιωπής.

Η απολογία του συνεχίζεται, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το εάν θα εμφανιστεί για να απολογηθεί και η δεύτερη κατηγορούμενη, Μαρία Αγγελή, επίσης πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην υπόθεση.