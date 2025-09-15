Υπόθεση Novartis: Ένοχοι ο «Μάξιμος Σαράφης» και η «Αικατερίνη Κελέση»

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι δύο πρώην προστατευόμενoi μάρτυρες στην υπόθεση Novartis Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, που είχαν τα κωδικά ονόματα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος πολιτικών προσώπων.

Novartis: Οι ποινές

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των: Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου, Νίκου Μανιαδάκη. Για τις υπόλοιπες αναφορές του, η πρόεδρος του δικαστηρίου διατήρησε αμφιβολίες, οδηγώντας σε απαλλαγή λόγω αμφιβολιών.

Αντίστοιχα, η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση κατά των: Άδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μάριου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις απολογίες τους, ο « Μάξιμος Σαράφης» και η « Αικατερίνη Κελέση»,επέμειναν στους αρχικούς ισχυρισμούς τους για τα πολιτικά πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι όσα κατέθεσαν στις εισαγγελικές αρχές τα είχαν πληροφορηθεί από τον τότε ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Ο τελευταίος, καταθέτοντας στο δικαστήριο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι τους είχε δώσει τέτοιες πληροφορίες.

Σημειώνεται, ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή τους μόνο για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, ζητώντας απαλλαγή τους για την ψευδή καταμήνυση

Αυτή την ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων για τους δύο καταδικασθέντες.

