Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους ακόμη 3 κατηγορούμενοι - Ανάμεσα τους η γυναίκα του λογιστή

Ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ οι σημερινές απολογίες για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Ανάμεσά τους η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη – κουμπάρου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη – η οποία υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Στη γυναίκα επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Μαζί της αφέθηκαν ελεύθεροι ένας 54χρονος και μία 43χρονη, επίσης με απαγόρευση εξόδου, ενώ στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Νωρίτερα, είχαν απολογηθεί η σύζυγος και η αδελφή του Μύρωνα Χιλετζάκη, που φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθερες με απαγόρευση εξόδου, ενώ τους επιβλήθηκαν υψηλές εγγυήσεις: 200.000 ευρώ στη σύζυγο και 100.000 ευρώ στην αδελφή.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν επίσης ένα ζευγάρι αγροτών, 58 και 55 ετών. Στον 58χρονο επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν αφεθεί ελεύθεροι 14 κατηγορούμενοι. Αύριο αναμένονται οι κρίσιμες απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού Μύρωνα Χιλετζάκη και του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη.