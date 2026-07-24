Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής απαντά στο Reader για την κυρία Δ. που έμεινε άστεγη για τα σκυλιά της

Την δική του απάντηση στην υπόθεση της κυρίας Δ. έδωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μετά το δημοσίευμα του Reader, για την 77χρονη που έμεινε άστεγη και αρνείται να μείνει σε δομή χωρίς τα ζώα συντροφιάς της.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από μια σειρά κοστοβόρων επεμβάσεων στα μάτια που άφησαν την κυρία Δ. με ελάχιστη όραση, και στη συνέχεια μετά από μια βίαιη έξωση, η ηλικιωμένη «μένει» πια στην Ομόνοια με τα δύο σκυλιά της. Νωρίτερα δήλωσε στο Rader, ότι επιθυμεί να φύγει και να μείνει σε δομή, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν πάει πουθενά χωρίς τα κατοικίδιά της», πράγμα που δεν προβλέπεται στις δομές φιλοξενίας του δήμου Αθηναίων.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας γνωστοποιεί ότι έχει ήδη ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων να εξετάσουν άμεσα και εξατομικευμένα την ένταξή της στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους», ενώ διευκρινίζει ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εξεύρεση λύσης.

Φωτ.: Τζίνα Σκανδάμη

Συγκεκριμένα η τοποθέτηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχετικά με το δημοσίευμα του Reader είναι η εξής:

«Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ήδη θέσει τη συγκεκριμένη υπόθεση υπόψη των αρμοδίων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» στον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας να εξεταστεί άμεσα και εξατομικευμένα η δυνατότητα ένταξης της 77χρονης.

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Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται και παρακολουθείται από το Υπουργείο. Η καταγραφή, η τεκμηρίωση της ανάγκης και η υποβολή πρότασης ένταξης γίνονται από τον οικείο Δήμο, ο οποίος έχει την ευθύνη της παρέμβασης στο πεδίο και την άμεση εικόνα κάθε περιστατικού. Στην παρούσα φάση, το κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση της κοινωνικής αξιολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με την ομάδα παρέμβασης στον δρόμο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου, στην 77χρονη προτάθηκε προσωρινή φιλοξενία στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και, χωριστά, φροντίδα των δύο σκύλων της στο δημοτικό καταφύγιο. Η ίδια δεν αποδέχθηκε την πρόταση, καθώς έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιθυμεί να αποχωριστεί τα ζώα της.

Η προσωρινή φιλοξενία αποτελεί μέτρο άμεσης προστασίας, αλλά δεν συνιστά οριστική αντιμετώπιση της αστεγίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η απώλεια της κατοικίας, η διαβίωση στον δρόμο και ο δεσμός με τα ζώα συντροφιάς πρέπει να συνεκτιμηθούν στην κοινωνική αξιολόγηση. Η άρνηση αποχωρισμού από αυτά αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της πραγματικής συνθήκης και πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αναζήτηση λύσης.

Εφόσον προκύψει ότι πληρούνται οι όροι, το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει στεγαστική συνδρομή, κάλυψη βασικών δαπανών και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με στόχο τη μετάβαση σε σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Ζητούμενο είναι μια άμεση, ασφαλής, αξιοπρεπής και εφαρμόσιμη λύση. Προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Το Υπουργείο παραμένει διαθέσιμο να συνδράμει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ώστε να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο θεσμικό εργαλείο.

Ακριβώς αυτήν την ανάγκη καλύπτει η διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που ψηφίστηκε την Τρίτη στη Βουλή. Με τη διάταξη αυτή, το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» αποκτά τέταρτο, διακριτό πυλώνα για την άμεση πρόληψη της αστεγίας. Πλέον, μπορεί να στηρίζει άτομα και οικογένειες που βρίσκονται υπό απειλή έξωσης λόγω οικονομικής αδυναμίας, πριν χαθεί η κατοικία και πριν ένας άνθρωπος βρεθεί στον δρόμο.

Ο νέος πυλώνας προβλέπει έκτακτη οικονομική ενίσχυση για ανάγκες στέγασης (επιδότηση ενοικίου για παραμονή στην ίδια στέγη ή μετακόμιση σε νέα), ψυχοκοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση με τον εκμισθωτή, εργασιακή συμβουλευτική και διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Προβλέπει επίσης, υπό όρους, ένταξη στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για μία περίοδο ενίσχυσης. Με απλά λόγια, δίνουμε στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής ένα συγκεκριμένο εργαλείο προστασίας: να παρεμβαίνουν πριν η απειλή έξωσης γίνει αστεγία. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει γιατί η έγκαιρη καταγραφή, η εξατομικευμένη αξιολόγηση και η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών είναι καθοριστικές.»