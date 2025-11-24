Υπουργείο Παιδείας: Σε εφαρμογή πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας για Γυμνάσιο και Λύκειο

Σε εφαρμογή τίθεται από το σχολικό έτος 2025-2026 το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για ενισχυτική διδασκαλία, τόσο σε μαθητές Γυμνασίου όσο και σε μαθητές Λυκείου, υποψηφίους Πανελλαδικών εξετάσεων.

Για την εφαρμογή του προγράμματος «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (ΕΚΤ+, ΕΣΠΑ 2021-2027), η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποφάσισε την διάθεση 799 εκπαιδευτικών και 410 Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Για τους μαθητές Γυμνασίων:

Υποστηρικτικά μαθήματα σε: Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, μαθητές Λυκείου:

Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων σε: Ελεύθερο/Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Μουσική Αντίληψη–Θεωρία–Αρμονία.

Το πρόγραμμα ενεργοποιεί τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) και των τμημάτων που θα λειτουργήσουν.

Οι Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων και Λυκείων πρέπει να ενημερώσουν μαθητές/τριες και γονείς, να συγκεντρώσουν τις δηλώσεις συμμετοχής και να σχηματίσουν τις προτάσεις λειτουργίας των τμημάτων. Οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες έχουν προθεσμία έως 26 Νοεμβρίου 2025 για να αποστείλουν τα τελικά στοιχεία στο Υπουργείο.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του προγράμματος και θα προχωρεί σε κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή συμπληρωματική οδηγία.