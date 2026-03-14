Υπουργείο Παιδείας: Στη Βουλή η ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400 χιλιάδων αποφοίτων πρώην ΤΕΙ

Μια κομβική νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να παρουσιαστεί στη Βουλή τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, που εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών.

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει σε περισσότερους από 400.000 αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ, ώστε να αποκτήσουν πτυχία ισότιμα με τα πανεπιστημιακά, κλείνοντας μια θεσμική πληγή που διατηρείται από το 2001.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την κίνηση ως αποκατάσταση μιας κατάφωρης αδικίας, τονίζοντας ότι η μετάβαση θα γίνει μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης θα είναι οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και η κατοχή συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων.

Η διαδικασία αντιστοίχισης θα ενεργοποιείται μόνο αν το εκάστοτε πανεπιστημιακό τμήμα έχει λάβει την απαραίτητη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ, διασφαλίζοντας έτσι το κύρος των νέων τίτλων σπουδών. Οι απόφοιτοι θα κατηγοριοποιηθούν βάσει του προγράμματος που ολοκλήρωσαν, με αποτέλεσμα σε ορισμένους η ισοτίμηση να γίνει αυτόματα, ενώ σε άλλους να απαιτηθεί συμπληρωματική εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ρύθμιση αυτή έρχεται να θεραπεύσει το θεσμικό κενό που άφησε η προηγούμενη μεταρρύθμιση της περιόδου 2015-2019, προσφέροντας πλέον μια καθαρή και οριστική λύση για τους χιλιάδες επαγγελματίες που παρέμεναν σε ακαδημαϊκή αβεβαιότητα.