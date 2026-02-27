Ζαχαράκη: «Δεν θα καταργηθούν άμεσα οι Πανελλήνιες - To 2028 οποιαδήποτε αλλαγή»

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για το «Εθνικό Απολυτήριο» και ανοιχτό μένει ακόμα το ζήτημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνησε σήμερα (27/2) ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά και όσοι βρίσκονται στη Γ’ Γυμνασίου, θα εξεταστούν με το υπάρχον σύστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή, εφόσον αποφασιστεί, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το 2027 ή το 2028. «Προτεραιότητά μας είναι η ηρεμία των παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί.

Ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, υπογράμμισε η κα Ζαχαράκη πως, θα διαρκέσει εννέα μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί με πόρισμα στα τέλη Νοεμβρίου.

Μάλιστα, εξετάζεται η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, η συγκρότηση Εθνικού Σώματος Βαθμολογητών αλλά και η επαναφορά και αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων.

Σοφία Ζαχαράκη: Τι δήλωσε για την αξιολόγηση καθηγητών

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, παραδέχθηκε ότι η διαδικασία έχει γραφειοκρατικά στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση, ωστόσο επισήμανε πως έχει ήδη γίνει ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παρουσία συμβούλου στην τάξη και η ανατροφοδότηση προς τους εκπαιδευτικούς έχουν πλέον καθιερωθεί.

Επιπλέον, αναφορικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια δήλωσε ότι ειτουργούν ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία των νέων αιτήσεων για τη λειτουργία ιδρυμάτων τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 3 νέες αιτήσεις για ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο και ακόμη ένα με την αίτηση να ισχύει για το 2027 – 2028. Επιπλέον η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι από πέρυσι πέντε πανεπιστήμια επανακατέθεσαν αιτήσεις, κάνοντας γνωστό πως το υπουργείο Παιδείας περιμένει αίτηση από μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο για την υλοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ζαχαράκη για φοιτητικές εστίες: «Δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία»

Αναφορικά με τις φοιτητικές εστίες και υποδομές τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω ΣΔΙΤ.

Έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε Κρήτη, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, ενώ 220 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών. Προβλέπονται επίσης νέες και ανακαινισμένες εστίες σε Χίο, Αθήνα, Πάτρα και άλλες περιοχές.

Στον τομέα των σχολικών υποδομών, 431 σχολεία ανακαινίστηκαν και παραδόθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ 240 ακόμη έχουν ενταχθεί στον επόμενο κύκλο παρεμβάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τετραετίας ανέρχεται σε 650 εκατ. ευρώ, ενώ προωθείται και η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ.

Τέλος, σημείωσε πως οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού ξεκινούν στις 2 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα διαρκέσουν 20 ημέρες, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

