Ζάκυνθος: Αντί για πρόστιμα η Τροχαία μοίρασε κράνη - Δράση ενημέρωσης των οδηγών δικύκλων

Η Διεύθυνση Τροχαίας Ζακύνθου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποίησε ενημερωτική δράση για την οδική ασφάλεια, τονίζοντας ιδιαίτερα την σημασία του προστατευτικού κράνους, σύμφωνα με το imerazante.gr.

Η δράση εντάσσεται στην πανελλαδική εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» και πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι έναντι του Μουσικού Σχολείου.

Οδηγοί δικύκλων που εντοπίζονταν να κινούνται χωρίς κράνος καλούνταν να σταματήσουν από τους αστυνομικούς της Τροχαίας. Αντί της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου τους προσφερόταν ένα καινούργιο κράνος, μαζί με την απαραίτητη ενημέρωση για τη σημασία της χρήσης του κατά την οδήγηση.

Στη δράση συμμετείχε ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου, κ. Νεκτάριος Τσώλος, ο οποίος συνομιλούσε με τους οδηγούς και τους ενημέρωνε για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας. Στο σημείο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος εκφράζοντας τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Τροχαίας.

Τσουχτερά τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα, είναι ιδιαίτερα τσουχτερά για τους παραβάτες, καθώς αρχικά πληρώνουν 350 ευρώ και τους αφαιρείται η άδεια οδήγησης για έναν μήνα. Αν υπάρξει νέα παράβαση από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο φτάνει στα 1.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έξι μήνες, ενώ αν υπάρξει και δεύτερη υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος στον έναν χρόνο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο Διοικητής, η εικόνα που καταγράφηκε στους δρόμους της Ζακύνθου ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική, καθώς οι περισσότεροι συμπολίτες μας που επέβαιναν σε δίκυκλα φορούσαν κράνος: «Η Τροχαία Ζακύνθου δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι και θα είναι πάντα η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ήρθαμε να μοιράσουμε κράνη και αυτή η δράση εμπεριέχεται στο Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδας 2030 με τον όρο “Μηδενική ανοχή στη μη χρήση προστατευτικού κράνους”. Εδώ στο νησί μας το 90% των οδηγών φορά προστατευτικό κράνος. Και ευελπιστούμε το υπόλοιπο 10% με τους αγώνες και τις δράσεις που κάνουμε, να εξαλειφθεί και να φτάσουμε στο 100%.Οι αναβάτες μοτοποδηλάτων, πατινιών και μοτοσικλετιστών να φορούν το κράνος τους. Όχι μόνο για το πρόστιμο αλλά και για την προσωπική τους ασφάλεια».

Πολλαπλές παραβάσεις από πατίνια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών, κυρίως τις βραδινές ώρες στον Λαγανά, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουν καταγραφεί εκατοντάδες παραβάσεις: «Αναφορικά με το θέμα των πατινιών σε όλο νησί αλλά ειδικότερα στο Λαγανά τις βραδινές ώρες καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε διαπιστώσει εκατοντάδες παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ και μη χρήση κράνους. Η υπηρεσίας μας μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου έχει καταγράψει 12 περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας σε οδηγούς των πατινιών. Και στον τομέα αυτό παρατηρείται μια συμμόρφωση», συμπληρώνει ο κ. Τσώλος.

Τέλος, για την παράνομη στάθμευση των πατινιών και τη συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος: «Ήμασταν η πρώτη Δημοτική αρχή στην Ελλάδα που καθαρίσαμε τους κοινόχρηστους χώρους από τα παράνομα παρκαρισμένα πατίνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ακολούθησαν και άλλοι δήμοι την ίδια διαδικασία. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αν δεν είχαμε και τη βοήθεια της Αστυνομικής Διεύθυνσης και ιδιαίτερα του Τμήματος Τροχαίας που σε όλο αυτό είμαστε στενοί συνεργάτες».