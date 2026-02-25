Ζάκυνθος: «Μου ασκείται πόλεμος - Είχα ημικρανία» - Οι δηλώσεις της παιδιάτρου που δεν εμφανίστηκε στην εφημερία

Μετά την μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια του βρέφους πέντε μηνών που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με συμπτώματα μηνιγγίτιδας, η παιδίατρος η οποία απουσίαζε παρά το γεγονός ότι εφημέρευε, τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, μέχρι να ολοκληρωθεί η Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο, (21/2), λίγο μετά τις 16:00 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Άγιος Διονύσιος», βρέφος ηλικίας πέντε μηνών, με υψηλό πυρετό, το οποίο στη συνέχεια εισήχθη στην παιδιατρική κλινική, με διάγνωση για μηνιγγίτιδα.

Το βρέφος εκτιμήθηκε ιατρικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’ και την αγροτική ιατρό καθώς και ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να βοηθήσουν.

Με βάση την κατάσταση της υγείας του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών Παναγία η Βοήθεια όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας του βρέφους είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Μητέρα βρέφους: «Το παιδί μας δίνει τη δική του μάχη»

«Το παιδί μας δίνει τη δική του μάχη, το μόνο που ζητάμε είναι να προσευχηθούμε να πάνε όλα καλά», δήλωσε η μητέρα του μωρού στην εκπομπή Live News.

«Μας είπε ο γιατρός ότι το παιδί θα έπρεπε να είχε πεθάνει με βάση την κατάσταση του», πρόσθεσε.

Η μητέρα καταγγέλλει ότι η εφημερεύουσα παιδίατρος ζήτησε και έλαβε άδεια λίγη ώρα αφότου είχε ενημερωθεί από την αγροτική γιατρό ότι η κατάσταση του παιδιού έχει επιδεινωθεί.

«Στις 18:15 που αντιληφθήκαμε ότι δεν θα έρθει η παιδίατρος, πήραμε την αστυνομία και κάναμε καταγγελία. Πήρε ο εισαγγελέας τηλέφωνο την παιδίατρο και εκείνη είπε ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό για να προσέλθει στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι υποστήριξε η παιδίατρος

«Το παιδί έφυγε από εδώ σε καλή κατάσταση ισχυρίζεται από την άλλη πλευρά η παιδίατρος που μίλησε αποκλειστικά στο Mega.

Η παιδίατρος του γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου σημείωσε ότι παρόλο που βρισκόταν σε άδεια προσπάθησε να βοηθήσει με το περιστατικό μέσω τηλεφώνου. «Μετά από κάποιο σημείο δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Είχα ημικρανία», πρόσθεσε.

«Είναι της μόδας τώρα να βάζουν στους γιατρούς χειροπέδες», είπε στη συνέχεια, υποστηρίζοντας: «Μου ασκείται ένας πόλεμος. Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχουμε στείλει έγγραφα υπερεφημέρευσης».