Ζεφύρι: «Βεντέτα» μεταξύ οικογενειών η ληστεία - «Πληρωμή» για φόνο μία δεκαετία πριν

Νέες πληροφορίες έρχονται να ρίξουν φως στα κίνητρα της βίαιης ληστείας και εμπρησμού που σημειώθηκε χθες (24/8) το απόγευμα στο Ζεφύρι, καθώς μόλις έγινε γνωστό ότι διαπράχθηκε ως βεντέτα.

Μέχρι τώρα, τα θύματα δεν φερόταν να έχουν κάποια σύνδεση με τα κίνητρα της επίθεσης των τριών δραστών, αλλά αποκαλύφθηκε πως ήταν μέλη της οικογένειας με την οποία είχαν βεντέτα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άντρας που συνελήφθη για το χθεσινό περιστατικό, είχε χάσει τον αδελφό του περίπου μία δεκαετία πριν, από μέλος της οικογένειας των θυμάτων.

Ζεφύρι: «Βεντέτα» δεκαετίας η ληστεία

Η ληστεία έλαβε χώρα μόλις 500 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, με τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι. Κατά το συμβάν, σταμάτησαν το ξένο ΙΧ, όπου επέβαιναν τρία άτομα, στη μέση του δρόμου.

Στη συνέχεια τους ξυλοκόπησαν άγρια, προτού τους αφαιρέσουν τιμαλφή και χρήματα, ενώ έβαλαν επίσης φωτιά στο αυτοκίνητο πριν γίνουν «καπνός».

Το συμβάν σημειώθηκε χθες (24/8) μισή ώρα μετά τις 17.00 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου, στο Ζεφύρι. Οι δύο από τους τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν, και χρειάστηκαν νοσηλεία, με τον ένα να διακομίζεται στον Ερυθρό Σταυρό, και τον άλλο σε ιδιωτική κλινική.

Μετά από αναζητήσεις της ΟΠΚΕ εντοπίστηκε και προσήχθη από την ευρύτερη περιοχή ένας ύποπτος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από την παθούσα και συνελήφθη.