Το ενδιαφέρον το Αρχών έχει στραφεί στο σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα νωρίτερα στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί δύο γυναικών, μιας 89χρονης και μιας 56χρονης, οι οποίες ήταν μητέρα και κόρη, μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους σε προχωρημένη σήψη.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συγγενείς των δύο γυναικών τις αναζήτησαν, πηγαίνοντας στο σπίτι τους με εισαγγελέα, καθώς είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους πάνω από 2 μήνες. Οι ίδιοι υποστήριξαν πως στο σπίτι, όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί, διέμενε και ο 54χρονος γιος της οικογένειας.
Η πόρτα του δωματίου, στο οποίο βρέθηκαν οι δύο σοροί είχε σφραγιστεί από δομικό υλικό και συγκεκριμένα από στόκο.
Ο γιος έχει ήδη προσαχθεί από τις Αρχές, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν έμενε σε εκείνο το σπίτι, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από άλλους μάρτυρες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν έχει ψυχιατρικό ιστορικό για το παρελθόν του.
Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα, ενώ ακόμα δεν κάνει επίσημα λόγο για εγκληματική ενέργεια, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι πρώτες μαρτυρίες των γειτόνων
«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα ότι του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε λέγαμε τι γίνεται τώρα;» τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών. Ο ίδιος προσθέτει:
«Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν να από ενδιαφέρον να ανοίξουν, να δουν σπίτια τους, την ανηψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Ζητήσανε παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο».
- Ο μεγάλος συμβιβασμός στο ΠΑΣΟΚ, το άνευ προηγουμένου σουρωτήρι στο Μαξίμου και το ξήλωμα του Νατσιού
- Χρήστος Λούλης: «Ναι, την ψώνισα πολύ όταν ήμουν μικρός»
- Η αυτοκτονία της Ελευθερίας Βιδάκη και η αόρατη απειλή της επιλόχειας κατάθλιψης
- Σοφία Δανέζη: «Με έχει φλερτάρει μικρότερος και τον κέρασα εγώ - Μπράβο για το θάρρος του»
