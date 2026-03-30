Το ενδιαφέρον το Αρχών έχει στραφεί στο σοκαριστικό περιστατικό που έλαβε χώρα νωρίτερα στου Ζωγράφου, όπου εντοπίστηκαν οι σοροί δύο γυναικών, μιας 89χρονης και μιας 56χρονης, οι οποίες ήταν μητέρα και κόρη, μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού τους σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι συγγενείς των δύο γυναικών τις αναζήτησαν, πηγαίνοντας στο σπίτι τους με εισαγγελέα, καθώς είχαν να επικοινωνήσουν μαζί τους πάνω από 2 μήνες. Οι ίδιοι υποστήριξαν πως στο σπίτι, όπου βρέθηκαν οι δύο σοροί, διέμενε και ο 54χρονος γιος της οικογένειας.

Η πόρτα του δωματίου, στο οποίο βρέθηκαν οι δύο σοροί είχε σφραγιστεί από δομικό υλικό και συγκεκριμένα από στόκο.

Ο γιος έχει ήδη προσαχθεί από τις Αρχές, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν έμενε σε εκείνο το σπίτι, κάτι το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα από άλλους μάρτυρες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν έχει ψυχιατρικό ιστορικό για το παρελθόν του.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει έρευνα, ενώ ακόμα δεν κάνει επίσημα λόγο για εγκληματική ενέργεια, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι πρώτες μαρτυρίες των γειτόνων

«Ενάμιση μήνα; Δύο μήνες; Μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν τους βλέπαμε. Θεωρούσαμε ότι μάλλον νοσηλεύονται κάπου. Αλλά εδώ ο γείτονας στο ισόγειο, ο φίλος μου, μου έλεγε ότι πριν από κανένα ενάμιση μήνα ότι του έρχεται μια δυσάρεστη μυρωδιά. Και λέγαμε λέγαμε τι γίνεται τώρα;» τονίζει γείτονας λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού των δύο γυναικών. Ο ίδιος προσθέτει:



«Μάθαμε ότι κάποιοι συγγενείς προσπάθησαν να από ενδιαφέρον να ανοίξουν, να δουν σπίτια τους, την ανηψιά τους κτλ. Δεν τους άνοιγε, δεν τους άφηνε να μπουν μέσα. Πιο έντονο έγινε το Σάββατο και την Παρασκευή που κλήθηκε και η αστυνομία από τους συγγενείς. Ήρθε η αστυνομία το Σάββατο νομίζω ή την Παρασκευή ήταν και στη συνέχεια σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Ζητήσανε παραγγελία από εισαγγελέα. Ποιος ξέρει τι έγινε και βρέθηκε αυτό το πράγμα το απόκοσμο».





Η παρέα που πίνει καφέ απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία λέει ότι «είχαμε μια άτυπη επικοινωνία γιατί η κόρη ερχόταν εδώ και έτρωγε καμιά τυρόπιτα, έπινε κάνα καφέ. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Μαθαίναμε ότι είχε καρκίνο, ότι έτρεχε στους γιατρούς και ο αδελφός ένα ψηλό παλικάρι εδώ από τη γειτονιά. Μαθαίναμε ότι είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έβγαινε συνήθως έξω από το σπίτι. Η γιαγιά ήταν δυσκίνητη, ήταν μεγάλη σε ηλικία. Η κόρη την έπαιρνε καμιά φορά και την πήγαινε καμιά βόλτα ή την έφερνε εδώ στο καφέ και πίνανε καμιά πορτοκαλάδα».



«Μένουν εδώ πολλά χρόνια. Δικό τους το σπίτι εδώ. Απ' ότι μου λέει εδώ ο γείτονας που μένει δίπλα τους στο ισόγειο, είχαν συνεχείς τσακωμούς. [...] Του χτυπάγανε το κουδούνι να του δώσουν λογαριασμούς. Δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα. Ήταν δύσκολος στην επικοινωνία γενικότερα. Η κόρη βέβαια έβγαινε έξω, πήγαινε. Εγώ στις βόλτες μου ας πούμε, την πετύχαινα στον δρόμο, λέγαμε μια καλημέρα ή ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και μετά ξαναπήγαινε στο σπίτι», συμπλήρωσαν.