Ζουγανέλης για Σαββόπουλο: «Είμαι συγκλονισμένος, έφυγε ένας θεμέλιος λίθος όχι μόνο της μουσικής»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών χθες Τρίτη (21/10) με τον θάνατό του να προκαλεί θλίψη στους δικούς του ανθρώπους, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και σε όσους τον είχαν αγαπήσει όλες αυτές τις δεκαετίες μέσα από το έργο του.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για τον Διονύση Σαββόπουλο, λέγοντας πως νιώθει συγκλονισμένος από την απώλειά του, αλλά και ότι με τον θάνατό του νιώθει να έχουν φύγει κομμάτια της ψυχής του.

«Δεν θα μιλήσω για τον συνεργάτη Σαββόπουλο. Θα μιλήσω ως αποδέκτης.

Είμαι συγκλονισμένος, έφυγε ένας θεμέλιος λίθος των τελευταίων χρόνων όχι μόνο της μουσικής αλλά και της ποίησης, της στάσης του απέναντι στη ζωή, με την αιχμηρότητά του φύγανε όνειρα», είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Έφυγε ένα μέρος του μέλλοντος μου όσο περίεργο και αν σας φαίνεται. Μου το πήρε ο Διονύσης.

Φύγανε κομμάτια από την ψυχή μου, τα οποία τα βλέπω να πετάνε μπροστά και προσπαθώ να τα αρπάξω για να μην τα χάσω», δήλωσε στη συνέχεια ο γνωστός καλλιτέχνης.