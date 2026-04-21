Ελπίδες για ζωή στον Άρη; Η NASA βρήκε οργανική ύλη στον «ερυθρό πλανήτη»

Το ρόβερ Curiosity (διαστημικό όχημα) της NASA ανίχνευσε οργανικά μόρια στον Άρη, συμπεριλαμβανομένων χημικών ουσιών που θεωρούνται ευρέως δομικά στοιχεία για την προέλευση της ζωής στη Γη, χαρίζοντας ένα αίσθημα περιέργειας και...ελπίδας.

Πέντε από τα επτά μόρια που εντοπίστηκαν σε έναν αποξηραμένο πυθμένα λίμνης κοντά στον ισημερινό δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ προηγουμένως στον κόκκινο πλανήτη. Η ανάλυση που πραγματοποίησε το ρομποτικό ρόβερ δεν μπορεί να διαπιστώσει εάν οι οργανικές ενώσεις συνδέονται με πιθανή αρχαία ζωή στον Άρη ή εάν μεταφέρθηκαν από μετεωρίτες ή σχηματίστηκαν μέσω γεωλογικών διεργασιών. Ωστόσο, το εύρημα υποδηλώνει ότι εάν η μικροβιακή ζωή κάποτε άκμασε στον Άρη, τα χημικά αποτυπώματα θα πρέπει να παραμένουν εκεί σήμερα.

«Πιστεύουμε ότι εξετάζουμε οργανική ύλη που έχει διατηρηθεί στον Άρη για 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια», δήλωσε η καθηγήτρια Amy Williams, αστρογεωλόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και επιστήμονας της αποστολής Curiosity, η οποία ηγήθηκε του πειράματος. «Είναι ζωή; Δεν μπορούμε να πούμε, με βάση αυτές τις πληροφορίες».

«Είχε όλες τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η ζωή εκεί»

Το ρόβερ Curiosity, σύμφωνα με τον Guardian, έχει μεγέθους αυτοκινήτου, περιπλανιέται γύρω από τον κρατήρα Gale και το όρος Sharp από τότε που το ρομπότ κατέβηκε στον πλανήτη το 2012.

Οι επιφανειακές συνθήκες είναι σκληρές, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κάτω από τους -100°C τη νύχτα και η έλλειψη ατμόσφαιρας σημαίνει ότι ο Άρης δέχεται ισχυρή ακτινοβολία από τον ήλιο. Αλλά στο μακρινό παρελθόν, υγρό νερό έρεε στην επιφάνεια και ο Άρης είχε μια ατμόσφαιρα που τον προστάτευε από την ακτινοβολία.

«Είχε όλες τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η ζωή εκεί, όταν η ζωή ξεκινούσε στη Γη», δήλωσε ο καθηγητής Andrew Coates, πλανητικός επιστήμονας στο Εργαστήριο Διαστημικής Επιστήμης Mullard του University College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στα τελευταία ευρήματα. «Δεν υπάρχει γνωστός λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να ξεκίνησε και στον Άρη».

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι για το αν τα χημικά ίχνη ζωής από αυτό το παράθυρο κατοικησιμότητας, πριν από περίπου 3,7 έως 4,1 δισεκατομμύρια χρόνια, θα είχαν επιβιώσει μέχρι σήμερα.

H Amy Williams είπε: «Για πολύ καιρό, πιστεύαμε ότι όλη η οργανική ύλη θα υποβαθμιζόταν σοβαρά από αυτό το σκληρό περιβάλλον ακτινοβολίας. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπουμε [ότι] μεγάλα σύνθετα υλικά μπορούν να επιβιώσουν στο υπόγειο περιβάλλον».

Το ρόβερ χρησιμοποίησε πρόσφατα τα ενσωματωμένα όργανα ανάλυσης για να αναζητήσει και να ανιχνεύσει ενώσεις, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, που συνδέονται με τη ζωή. Το ρόβερ εντόπισε το βενζοθειοφαίνιο, μια θειούχα χημική ουσία που συχνά μεταφέρεται στους πλανήτες από μετεωρίτες. Και το πείραμα υπαινίχθηκε την παρουσία μιας άλλης οργανικής ένωσης που περιέχει άζωτο και φέρει μια δομή παρόμοια με τους προδρόμους του DNA.

«Υπάρχουν πολλά βήματα μεταξύ αυτού που βρήκαμε και του DNA», είπε η Williams. «Είναι σίγουρα ένα δομικό στοιχείο για το πώς κατασκευάζεται το DNA τώρα. Αλλά είναι πραγματικά μόνο τα τούβλα, όχι το σπίτι. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα μόρια γεωλογικά.

«Το ίδιο πράγμα που έπεσε στον Άρη από μετεωρίτες είναι αυτό που έπεσε στη Γη και πιθανότατα παρείχε τα δομικά στοιχεία για τη ζωή όπως την ξέρουμε στον πλανήτη μας», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα προσθέτουν ελπίδες ότι η καθυστερημένη αποστολή Rosalind Franklin της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028, θα μπορούσε να παράσχει πιο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη φύση των οργανικών χημικών ουσιών στον Άρη.

Το ρόβερ θα κάνει γεωτρήσεις σε βάθος 2 μέτρων και θα είναι εξοπλισμένο για να εκτελεί πιο εξελιγμένες δοκιμές που στοχεύουν στην αξιολόγηση της προέλευσης τέτοιων ενώσεων.