Επιστήμονες ανακάλυψαν «αόρατο» φεγγάρι σε τροχιά γύρω από τη Γη

Αστρονόμοι εντόπισαν ένα νέο φεγγάρι που βρίσκεται γύρω από τη Γη. Σύμφωνα με νέα έρευνα, ο διαστημικός βράχος πιθανότατα βρίσκεται κοντά στον πλανήτη μας χωρίς να έχει εντοπιστεί από τηλεσκόπια για περίπου 60 χρόνια.

Το πρόσφατα ανακαλυφθέν αντικείμενο, που ονομάστηκε 2025 PN7, είναι ένας τύπος αστεροειδούς που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο αλλά παραμένει κοντά στον πλανήτη μας – και, όπως και εκείνος, χρειάζεται έναν χρόνο για να ολοκληρώσει μια τροχιά γύρω του.

Το 2025 PN7 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Αυγούστου 2025 από το παρατηρητήριο Pan-STARRS στη Χαβάη. Τα αρχεία αποκάλυψαν ότι το αντικείμενο βρίσκεται σε τροχιά παρόμοια με της Γης εδώ και δεκαετίες, κατά την ΕΡΤ.

Πώς παρέμεινε απαρατήρητο το «αόρατο» φεγγάρι

Το εν λόγω φεγγάρι κατάφερε να ξεφύγει από την προσοχή των αστρονόμων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή είναι μικρό και αχνό, δήλωσε ο ερευνητής Κάρλος ντε λα Φουέντε Μάρκος στη σχολή μαθηματικών επιστημών του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, ο οποίος πρόσφατα έγραψε μια μελέτη σχετικά με τον βράχο.

Το φεγγάρι αναμένεται να παραμείνει στην τρέχουσα τροχιά του κοντά στη Γη για περίπου άλλα 60 χρόνια, προτού η βαρυτική έλξη του ήλιου τον τραβήξει ξανά σε τροχιά σε σχήμα πέταλου.