Ηλιακή έκρηξη σε κορύφωση: Πιθανά μπλακ άουτ στην Γη

Πριν από λίγες ώρες σημειώθηκε η ισχυρότερη ηλιακή έκρηξη του 2025. Το φαινόμενο έστειλε ένα κύμα ηλιακής δραστηριότητας που μπορεί να επηρεάσει τη Γη.

Η έκλαμψη προκάλεσε προσωρινή διακοπή ραδιοφωνικών επικοινωνιών γύρω στις 12:00 ώρα Ελλάδας. Επηρεάστηκαν αεροπορικές και ναυτιλιακές επικοινωνίες, καθώς και συστήματα GPS, ραντάρ και δορυφόροι.

Η επιστήμονας Steph Yardley χαρακτήρισε το γεγονός «όχι πολύ συνηθισμένο». Όπως εξήγησε, τα σωματίδια που εκτοξεύονται από τον ήλιο είναι τόσο ισχυρά ώστε ανιχνεύονται ακόμη και από όργανα στη Γη. Από το 1942 έχουν καταγραφεί μόλις 75 τέτοιες εκρήξεις.

Κίνδυνος γεωμαγνητικής καταιγίδας

Οι ειδικοί παρακολουθούν μια πιθανή εκτίναξη μάζας του στέμματος του Ήλιου (CME). Πρόκειται για ένα τεράστιο σύννεφο ηλιακού υλικού που ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 4.800 χλμ/δευτ.

Αν φτάσει στη Γη, μπορεί να προκαλέσει ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα, διαταράσσοντας το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη. Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί σέλας ακόμη και σε νότιες περιοχές των ΗΠΑ – κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Προειδοποιήσεις των αρχών

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσαν προειδοποίηση G3 Watch. Αναφέρουν ότι μια άλλη εκτίναξη μάζας από τις 10 Νοεμβρίου ίσως φτάσει στη Γη το βράδυ της 11ης και να συνεχιστεί έως τις 12 Νοεμβρίου.

Η έκρηξη προήλθε από την κηλίδα AR4274, η οποία παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. Τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη προκαλέσει δύο μεγάλες εκλάμψεις. Οι ηλιακές κηλίδες είναι πιο σκοτεινές περιοχές στην επιφάνεια του Ήλιου, που είναι ψυχρότερες από τις γύρω περιοχές.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα σωματίδια υψηλής ενέργειας μπορεί να αυξήσουν ελαφρώς την ακτινοβολία σε πτήσεις μεγάλης διάρκειας που περνούν από πολικές περιοχές. Επίσης, οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη είναι ευάλωτοι σε προσωρινές ηλεκτρικές διαταραχές.

