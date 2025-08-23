«Μαύρο Φεγγάρι»: Έρχεται η νύχτα χωρίς φεγγαρόφως 

Αυτό το Σαββατοκύριακο, στον νυχτερινό ουρανό θα «εμφανιστεί» ένα σπάνιο φαινόμενο — το λεγόμενο «μαύρο φεγγάρι».

Και λέμε «εμφανιστεί» με εισαγωγικά, γιατί στην πραγματικότητα... δεν φαίνεται καθόλου.

Πρόκειται για τη φάση της νέας σελήνης, όταν η φωτισμένη πλευρά της σελήνης είναι στραμμένη μακριά από τη Γη.

Η σελήνη ανατέλλει και δύει μαζί με τον ήλιο, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατή στον νυχτερινό ουρανό.

Δεν είναι έκλειψη, δεν είναι πανσέληνος — είναι σαν να μην υπάρχει, αλλά... υπάρχει.

Σύμφωνα με τη NASA, όταν σε μία εποχή (π.χ. καλοκαίρι) εμφανιστούν τέσσερις νέες σελήνες, η τρίτη ονομάζεται «μαύρη σελήνη».

Η φετινή θερινή «μαύρη σελήνη» κάνει την «αόρατη» εμφάνισή της αυτό το Σαββατοκύριακο, ενώ η τέταρτη και τελευταία της εποχής θα ακολουθήσει στις 21 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από τη φθινοπωρινή ισημερία.

Μετά το «μαύρο φεγγάρι», στον δυτικό ουρανό εμφανίζεται η πρώτη σεληνιακή δέσμη — ένα λεπτεπίλεπτο ασημένιο τόξο, περίπου 30–40 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.

Είναι η πρώτη στιγμή που η σελήνη επιστρέφει στο οπτικό μας πεδίο.

Κι αν δεν μπορείς να δεις το φεγγάρι, μπορείς να στραφείς αλλού: το Νεφέλωμα Dumbbell (M27), ένα εντυπωσιακό αστρικό highlight που μοιάζει με αλτήρα, βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια Altair και Deneb. Ιδανική στιγμή για αστροπαρατήρηση με τηλεσκόπιο και διαστημική διάθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο όρος Μαύρη Σελήνη δεν είναι επίσημος αστρονομικός όρος, αλλά έχει αποκτήσει pop status τα τελευταία χρόνια. Χρησιμοποιείται είτε όταν έχουμε δύο νέες σελήνες μέσα στον ίδιο μήνα, είτε όταν η τρίτη νέα σελήνη εμφανίζεται σε εποχή με τέσσερις συνολικά.

Τα εποχικά «μαύρα φεγγάρια» εμφανίζονται περίπου κάθε 33 μήνες. Η επόμενη «διπλή νέα σελήνη» — δηλαδή δύο νέες σελήνες μέσα στον ίδιο μήνα — θα συμβεί στις 31 Αυγούστου 2027.

Πότε θα ξαναδούμε φεγγαρόφως

Το 2025 μας επιφυλάσσει τέσσερις ακόμη νύχτες γεμάτες φεγγαρόφως — εν αντιθέσει με το «μαύρο φεγγάρι»— με τις τρεις τελευταίες να είναι υπερπανσέληνοι

Δείτε τις ημερομηνίες και τα παραδοσιακά ονόματα των φεγγαριών που απομένουν:

7 Σεπτεμβρίου – Φεγγάρι Καλαμποκιού

6 Οκτωβρίου – Φεγγάρι Συγκομιδής

5 Νοεμβρίου – Φεγγάρι Κάστορα

4 Δεκεμβρίου – Κρύο φεγγάρι