Μελέτη αποκαλύπτει ότι οι άνδρες κοιμούνται καλύτερα δίπλα στη σύζυγό τους, παρά μόνοι τους

Ξέρουμε ήδη ότι οι γυναίκες κοιμούνται καλύτερα δίπλα στους τετράποδους φίλους τους. Το Canisius College στη Νέα Υόρκη, πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα, συγκρίνοντας την ποιότητα του ύπνου των γυναικών, όταν κοιμούνται με τους συντρόφους τους και όταν κοιμούνται με τους σκύλους τους. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ένας σκύλος προσφέρει μια μοναδική αίσθηση ασφάλειας και προστασίας σε μια γυναίκα, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να διαταράξει τον ύπνο με τον οποιοδήποτε τρόπο.

Aπό την άλλη, οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες που κοιμούνται δίπλα στη σύζυγό τους έχουν βαθύτερο και πιο αναζωογονητικό ύπνο.

