«Ολική έκλειψη Σελήνης»: Τι θα φανεί στον ουρανό και τι ώρα - Η ιδανική στιγμή να την απολαύσετε

Η ολική έκλειψη της Σελήνης που θα έχουμε σήμερα (07/09) θα είναι ορατή από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Όπως δημοσίευσε η σελίδα « Το διάστημα είναι πολύ κουλ» στο facebook, στις 19:28 θα γίνει η έναρξη μερικής έκλειψης Σελήνης.
Στις 19:47 ακολουθεί η ανατολή Σελήνης που θα είναι μισοφαγωμένη και θα βρίσκεται ακόμα χαμηλά στον ορίζοντα.
Η ολική έκλειψη θα γίνει στις 20:30 ενώ στις 21:10 θα είμαστε στο μέγιστο της ολικής έκλειψης, την ιδανική στιγμή να απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»
Η λήξη της ολικής έκλειψης θα γίνει στις 21:52 και θα ακολουθήσει η αντίστροφη διαδικασία και το τέλος του φαινομένου.
Ο Τζο Ράο, Αμερικανός μετεωρολόγος, αστρονόμος και αρθρογράφος στο Space.com, σημειώνει πως η συχνότητα των εκλείψεων ποικίλει ανάλογα με το είδος τους:
«Το πόσο συχνά θα εμφανιστεί εξαρτάται από το είδος της έκλειψης», αναφέρει ο Ράο. Οι περισκιακές εκλείψεις (όταν η Σελήνη περνά μέσα από την αχνή εξωτερική σκιά της Γης, την "περίσκια") μπορεί να συμβούν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, αλλά συχνά περνούν απαρατήρητες λόγω της χαμηλής έντασης του φαινομένου.
