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Ποιες ημέρες θα έχει Πανσέληνο το 2026 και τι πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την κάθε πανσέληνο που έπεται μέσα στο 2026.

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Πανσέληνος Αυγούστου 2025
Το Φεγγάρι του Οξύρρυγχου | Eurokinissi
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Οι Πανσέληνοι είναι από τα πιο πολυσυζητημένα αστρονομικά φαινόμενα κάθε χρόνου, ενώ για όσους αγαπούν την αστρολογία αποτελούν στιγμές κορύφωσης, αποκαλύψεων και σημαντικών αποφάσεων.

Κάθε Πανσέληνος έχει το δικό της παραδοσιακό όνομα, συνδεδεμένο με τη φύση και τους κύκλους των εποχών, ενώ σύμφωνα με τις αστρολογικές ερμηνείες επηρεάζει διαφορετικά τα 12 ζώδια.

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