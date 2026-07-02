Ποιες ημέρες θα έχει Πανσέληνο το 2026 και τι πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο

Οι Πανσέληνοι είναι από τα πιο πολυσυζητημένα αστρονομικά φαινόμενα κάθε χρόνου, ενώ για όσους αγαπούν την αστρολογία αποτελούν στιγμές κορύφωσης, αποκαλύψεων και σημαντικών αποφάσεων.

Κάθε Πανσέληνος έχει το δικό της παραδοσιακό όνομα, συνδεδεμένο με τη φύση και τους κύκλους των εποχών, ενώ σύμφωνα με τις αστρολογικές ερμηνείες επηρεάζει διαφορετικά τα 12 ζώδια.

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