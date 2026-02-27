Σπάνιο υπερθέαμα στον ουρανό: Θα δούμε «πλανητική παρέλαση» το Σαββατοκύριακο

Ένα εντυπωσιακό και σχετικά σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο αναμένεται να εμφανιστεί στον ουρανό αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς έξι πλανήτες θα είναι ορατοί ταυτόχρονα.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «πλανητική παρέλαση» ή πλανητική ευθυγράμμιση, συμβαίνει όταν τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε πλανήτες γίνονται ορατοί μαζί, σύμφωνα με τη NASA.

Στις 28 Φεβρουαρίου, οι παρατηρητές θα μπορούν να δουν τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα ευθυγραμμισμένους, σε μια σπάνια πλανητική επίδειξη.

Πού οφείλεται το φαινόμενο

Η δρ Μέγκαν Άργκο, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, εξήγησε ότι το φαινόμενο οφείλεται στη σχετική θέση των πλανητών. Καθώς κάθε πλανήτης περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο με διαφορετική ταχύτητα, οι θέσεις τους μεταβάλλονται διαρκώς σε σχέση με τα άστρα. Μόνο σπάνια ευθυγραμμίζονται έτσι ώστε να εμφανίζονται πολλοί μαζί στον ουρανό.

Όπως ανέφερε, η ταυτόχρονη παρατήρηση τεσσάρων ή πέντε πλανητών είναι σχετικά συχνή, όμως η εμφάνιση έξι είναι πολύ πιο σπάνια. Πέρυσι είχαν καταστεί ορατοί και οι επτά πλανήτες μαζί, ενώ η επόμενη πλήρης ευθυγράμμιση δεν αναμένεται πριν από το 2040.

Η Άργκο εξήγησε ότι όσοι θέλουν να δουν την «παρέλαση» των πλανητών θα πρέπει να βγουν έξω νωρίς το απόγευμα – περίπου στις 17:45 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις 18:00 στις ΗΠΑ – και να βρουν ένα σημείο με καθαρή θέα προς τα δυτικά, κατά προτίμηση σε λόφο χωρίς εμπόδια.

Οι πλανήτες θα εμφανιστούν σε καμπύλη γραμμή στον ουρανό. Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Δίας θα είναι ορατός ψηλά στα νοτιοανατολικά, ενώ ο Ερμής, ο Κρόνος, ο Ποσειδώνας και η Αφροδίτη θα εμφανιστούν κοντά στον ορίζοντα στον δυτικό ουρανό. Η Αφροδίτη θα είναι η πιο φωτεινή, ο Ερμής πολύ πιο αμυδρός στα δεξιά της, και ο Κρόνος με τον Ποσειδώνα λίγο πιο πάνω.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι έξι πλανήτες θα είναι ορατοί όχι μόνο την 28 Φεβρουαρίου αλλά και για λίγο χρονικό διάστημα μετά.

Ενδεικτικά, ο Δίας και η Αφροδίτη θα παραμείνουν εύκολα ορατοί για αρκετούς μήνες.