Το «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society ανοίγει ξανά τον δρόμο στη γνώση για 15η συνεχόμενη χρονιά

Η Equal Society, πιστή στο όραμά της για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και στην εκπαίδευση, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητες και τα ταλέντα του ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική ή προσωπική του αφετηρία, ανακοινώνει την έναρξη του 15ου κύκλου του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία».

Από το 2010, ο οργανισμός εργάζεται συστηματικά για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και των διακρίσεων, δημιουργώντας ουσιαστικές ευκαιρίες στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κοινωνικής πρόνοιας και της κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής γεννήθηκε το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία», με στόχο να στηρίξει ανθρώπους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εξελίξουν την επαγγελματική τους πορεία, αλλά συναντούν εμπόδια λόγω οικονομικών ή κοινωνικών δυσκολιών.

Το «Σπουδάζω με Υποτροφία» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού και αποδεικνύει έμπρακτα πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μοχλό κοινωνικής κινητικότητας, προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελμακής εξέλιξης. Με τη στήριξη κορυφαίων δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το πρόγραμμα προσφέρει κάθε χρόνο νέες ευκαιρίες σε ανθρώπους που επιθυμούν να επενδύσουν στο μέλλον τους.

Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα έχουν χορηγηθεί περισσότερες από 550 υποτροφίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση, να αναπτύξουν δεξιότητες και να διεκδικήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέες υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για προγράμματα δια βίου μάθησης.

Καλούμε με χαρά όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υποτροφίες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να επενδύσουν στη γνώση, την προσωπική ανάπτυξη και το επαγγελματικό τους μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

https://www.equalsociety.gr/el/spoudazo-me-ypotrofia.html