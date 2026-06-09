Δέκα φρούτα που ενυδατώνουν τον οργανισμό καλύτερα από το νερό

Η επαρκής ενυδάτωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του οργανισμού και επηρεάζει σχεδόν κάθε σύστημα του σώματος, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέχρι την υγεία του δέρματος, την πέψη και τα επίπεδα ενέργειας μέσα στην ημέρα. Αν και το νερό παραμένει η σημαντικότερη και πιο απαραίτητη πηγή ενυδάτωσης, δεν είναι η μοναδική. Πολλές καθημερινές τροφές, και ιδιαίτερα τα φρούτα, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόσληψη υγρών, προσφέροντας ταυτόχρονα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως ηλεκτρολύτες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά.
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