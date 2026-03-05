FOOD EXPO 2026: 1.300 Εκθέτες, 30+ Χώρες, 1 Προορισμός

Η έκθεση δεν είναι απλώς ένας χώρος παρουσίασης προϊόντων, αλλά ένα ζωντανό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Με τη συμμετοχή πάνω από 1.300 Ελλήνων και διεθνών εκθετών, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με περισσότερα από 50.000 προϊόντα. Από παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα Π.Ο.Π. μέχρι σύγχρονες ethnic γεύσεις από 30 και πλέον χώρες, η γκάμα είναι ικανή να καλύψει κάθε ανάγκη της σύγχρονης αγοράς.

Τι θα δείτε στην έκθεση:

Ένα πανόραμα εκλεκτών προϊόντων

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας θα γνωρίσετε έναν κόσμο γεμάτο γαστρονομικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Από τους παραδοσιακούς θησαυρούς της μεσογειακής γης, όπου κυριαρχούν εκλεκτά έλαια, ελιές, ποιοτικά κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, μια τεράστια ποικιλία από βιολογικά προϊόντα, μέχρι εξαιρετικές πρώτες ύλες πρώτων υλών για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Παράλληλα, θα εξερευνήσετε από τους καλύτερους της αγοράς, μία εντυπωσιακή γκάμα σε μαρμελάδες, μέλι, εκλεκτά αλείμματα και γλυκά του κουταλιού όπως επίσης και παραδοσιακά ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια από κάθε γωνιά της χώρας. Η εμπειρία ολοκληρώνεται στον δυναμικό τομέα των beverages, όπου η καινοτομία κυριαρχεί. Μπορείτε να εμπλουτίσετε το ράφι ή το menu σας με προηγμένα blends καφέ και functional αφεψήματα με βιταμίνες, μέχρι premium αναψυκτικά χαμηλής ζάχαρης και φυσικούς χυμούς.

Όλες οι F&B τάσεις σε 4 Halls

Η FOOD EXPO 2026 εστιάζει στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες, φέρνοντας στο προσκήνιο προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής:

Healthy & Vegan : Φυτικές εναλλακτικές (plant-based), προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνη και keto-friendly επιλογές.

: Φυτικές εναλλακτικές (plant-based), προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνη και keto-friendly επιλογές. Ready-to-Eat & Ready-to-Cook : Ολοκληρωμένες λύσεις για την επαγγελματική κουζίνα και τον σύγχρονο καταναλωτή που αναζητά ποιότητα και ευκολία.

: Ολοκληρωμένες λύσεις για την επαγγελματική κουζίνα και τον σύγχρονο καταναλωτή που αναζητά ποιότητα και ευκολία. Sustainability & Functional Foods: Προϊόντα χωρίς ζάχαρη, με έμφαση στη βιώσιμη παραγωγή και τα λειτουργικά τρόφιμα που προάγουν την ευεξία.

Διεθνείς επιλογές

Με τη συμμετοχή εκατοντάδων ξένων εκθετών από περισσότερες από 30 χώρες, η διοργάνωση μετατρέπεται σε ένα πολυπολιτισμικό επιχειρηματικό κέντρο, προσφέροντας σας μια σπάνια ευκαιρία να ανακαλύψετε ethnic προϊόντα και γαστρονομικές τάσεις από ολόκληρο τον κόσμο: Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Αίγυπτο, Τουρκία, Βουλγαρία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Κίνα, Ταϊλάνδη, Λίβανο, Σερβία, Ολλανδία, Ινδία, Ρουμανία, Αυστρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Oυκρανία, Σλοβακία, Κόσοβο, Ουγγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ινδία, Αίγυπτο, Εκουαδόρ, Αλβανία και Κύπρο είναι μερικές από τις χώρες που θα παρουσιάσουν τους τοπικούς τους θυσαυρούς.

Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα από όλη την Ελλάδα

Μόνο στην FOOD EXPO 2026 θα βρείτε συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια στέγη παραδοσιακά εκλεκτά προϊόντα αλλά και σύγχρονες εκδοχές τους από μικρούς παραγωγούς και μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της χώρας, που παίρνουν μέρος στην έκθεση μέσω των Περιφερειών, Επιμελητηρίων και Δήμων. Στα περίπτερα αυτά, δεν θα βρείτε απλώς προϊόντα, αλλά την ίδια την ταυτότητα της ελληνικής υπαίθρου. Από τα ορεινά χωριά της Ηπείρου και της Μακεδονίας μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, η έκθεση συγκεντρώνει θησαυρούς που συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν στα μεγάλα δίκτυα διανομής.

2.000+ Ετικέτες στην ΟΕΝΟΤΕLIA

Στο Hall 1 της έκθεσης, θα βρείτε την μεγαλύτερη εμπορική έκθεση οίνου και αποσταγμάτων στην Ελλάδα. Θα έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε ανάμεσα σε χιλιάδες ετικέτες από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, να ανακαλύψετε σπάνιες ποικιλίες κρασιών, εκλεκτά αποστάγματα, αλλά και craft μπύρες από μικροζυθοποιίες. Τέλος, στην Πλατεία Γευσιγνωσίας, 400+ κρασιά θα είναι στη διάθεσή σας προς εξερεύνηση και δομική.

Τι θα κερδίσετε από την επίσκεψή σας;

Αν είστε στέλεχος της Λιανικής ή της Χονδρικής θα βρείτε πληθώρα επιλογών για να ανανεώσετε τους κωδικούς στα ράφια της επιχείρησής σας με προϊόντα που ακολουθούν τις νέες τάσεις καθώς και ιδιωτικές ετικέτες. Οι επαγγελματίες της Εστίασης και της Φιλοξενίας σίγουρα θα premium πρώτες ύλες και γαστρονομικές ιδέες για να αναβαθμίσουν το μενού τους είτε πρόκειται για εστιατόριο, εταιρία catering, buffet ή bar-restaurant ξενοδοχείου. Παράλληλα, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Εισαγωγή ή Διανομή τροφίμων και ποτών θα έρθουν σε επαφή με νέους παραγωγούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κλείνοντας συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης ενώ οι Ιδιοκτήτες Delicatessen, σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία να εντοπίσετε σπάνιους γαστρονομικούς θησαυρούς μικρών παραγωγών από όλη την Ελλάδα αλλά και ethnic προτάσεις που θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο κατάστημά σας.

2 Stages. Special Events με επίκεντρο την καινοτομία και τη γνώση

Μέσα από παράλληλες εκδηλώσεις, το Mediterranean Food Stage και το F&B Business Laboratory, κορυφαίοι chefs, marketeers και στελέχη της αγοράς αναλύουν τις καινοτομίες και τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το «αύριο» του κλάδου.

F&B Business Laboratory

Το stage του Hall 2 θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και ενηµέρωσης για τον F&B κλάδο.

Αναλύσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Εστίαση στις πρακτικές βιώσιμης παραγωγής, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, και τη διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς.

Παρουσίαση των νέων τάσεων στην παραγωγή και χρήση της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο.

Ενημέρωση για τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας τροφίμων, τον ρόλο της διαπίστευσης στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων και τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

Mediterranean Food Stage - "GReek Origins"

Το Mediterranean Food Stage στο Hall 1 θα φιλοξενήσει µια σειρά από live cooking shows, µε τον θεµατικό τίτλο "GReek Origins" που θα φέρουν στο προσκήνιο τους θυσαυρούς της ελληνικής γης. ∆ηµοφιλή τοπικά προϊόντα από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες θα πρωταγωνιστήσουν σε δηµιουργικές συνταγές.

Σε ένα περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών, η FOOD EXPO 2026 θα προσφέρει τη δυνατότητα για απευθείας συμφωνίες, εξερεύνηση νέων προμηθευτών και πλήρη ενημέρωση για τις καταναλωτικές συνήθειες που αλλάζουν.

Σας περιμένουμε στη Μεγαλύτερη Έκθεση Τροφίμων & Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 14 Μαρτίου, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Μαρτίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Μαρτίου, 10:00-18:00

Athens Metropolitan Expo, Σπάτα Αττικής

