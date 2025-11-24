Η Coffee Berry βραβεύεται για τη νέα ποικιλία καφέ με λιγότερη καφεΐνη, που για πρώτη φορά λανσάρεται στην Ελλάδα από αλυσίδα street café

Ο Aramosa Specialty Coffee -Low Caffeine, που παρουσιάστηκε αποκλειστικά από την Coffee Berry στην Ελλάδα, στο φετινό Athens Coffee Festival, αποτελεί ένα σπάνιο υβρίδιο Coffea Arabica και Coffea Racemosa και έναν από τους πιο καινοτόμους καφέδες της γενιάς του, συνδυάζοντας λιγότερη καφεΐνη με πλούσια γεύση. Καλλιεργείται με σεβασμό στη βιωσιμότητα, τη φυσική ανθεκτικότητα και την απόδοση εξαιρετικής γεύσης, προσφέροντας μια πρωτοπόρα εμπειρία με φυσικά χαμηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, χωρίς συμβιβασμούς στο άρωμα ή στην απόλαυση.

Τα Food Experts’ Awards 2025 αποτελούν μια ετήσια διοργάνωση που αναδεικνύει την κορυφαία καινοτομία και ποιότητα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Διοργανώνονται από το εξειδικευμένο portal Cibum, με την υποστήριξη της HELEXPO S.A. και έχουν ως κύριο στόχο να τιμήσουν προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για την «ασφάλεια, βιωσιμότητα, ποιότητα» αλλά και για την «καινοτομία» τους.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ορόσημο για την Coffee Berry αλλά και για την αγορά καφέ στην Ελλάδα καθώς ο Aramosa είναι ο πρώτος specialty καφές φυσικά χαμηλής καφεΐνης που λανσάρεται από αλυσίδα street café στην χώρα, με την βραβευμένη ποικιλία να κυκλοφορεί το επόμενο διάστημα, σε premium συσκευασία 200 gr, σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Coffee Berry.

"Η διάκριση του Aramosa Specialty Coffee - Low Caffeine αποτελεί για εμάς μια σημαντική αναγνώριση της σταθερής μας προσήλωσης στο να δημιουργούμε προϊόντα με ταυτότητα, ποιότητα και έμπνευση. Στην Coffee Berry δεν ακολουθούμε τάσεις - τις δημιουργούμε. Κάθε φορά διευρύνουμε τα όρια της εμπειρίας καφέ, δημιουργώντας ποιότητα με υπογραφή, από τον κόκκο καφέ μέχρι το φλιτζάνι -Artisan Quality, From Bean to Cup. Το επόμενο διάστημα, ανυπομονούμε να υποδεχτούμε τον Aramosa στα Coffee Berry, προσφέροντας στους καταναλωτές μας μια μοναδική εμπειρία καφέ, με λιγότερη καφεΐνη, αλλά με όλη τη γεύση που αγαπούν", σημείωσε στο πλαίσιο της βράβευσης, ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού Ελέγχου, Γιώργος Προσήλιας.



