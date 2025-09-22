Τα ελληνικά γλυκά του Taste Atlas έβαλαν «φωτιά» στην Τουρκία: «Όλα με τουρκικά ονόματα»

Θυέλλα διαδικτυακών αντιδράσεων στην Τουρκία προκάλεσε μια λίστα του Taste Atlas, με «μήλο της έριδος» τον χαρακτηρισμό κάποιων τουρκικών γλυκών ως ελληνικών, αναζωπυρώνοντας την κλασσική ελληνοτουρκική κόντρα για «κλεμμένες γεύσεις».

Η γνωστή πλατφόρμα γαστρονομίας με 1,5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, δημοσίευσε μία λίστα με τα καλύτερα ελληνικά γλυκά, συμπεριλαμβάνοντας μέσα σε αυτήν και τουρκικά γλυκά όπως τον μπακλαβά και τον χαλβά.

Στο κείμενο αναφέρονται 46 γλυκά ενώ τα 20 από αυτά παρουσιάζονται με εικόνα στην δημοσίευση προκαλώντας αναστάτωση σε Τούρκους χρήστες που υποστήριζουν ότι τα περισσότερα από αυτά είναι «κλεμμένα» απο την τουρκική κουζίνα.

Οι χρήστες δεν δίστασαν να κάνουν χάμο στα σχόλια της δημοσίευσης μερικά εξ΄αυτών να λένε: «Ωραία.. όλα με τουρκικά ονόματα», «Ο Μπακλαβάς, το Ρεβανί, ο Χαλβάς και ο Λουκουμάς δεν έχουν καν ελληνικά ονόματα».

Η φράση «Ποιο είναι το αγαπημένο σας ελληνικό γλυκό», που έγραψε στην περιγραφή της δημοσίευσης το Taste Atlas ήταν για πολλούς χρήστες η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι μεταμφιέζει τουρκικά γλυκά σε ελληνικά με ελαφρώς διαφορετικά σχήματα ή άλλα ονόματα.

Οι κατηγορίες αυτές μαρτυρούν μια μεγαλύτερη κόντρα γαστρονομίας που δεν έχει ξεκινήσει πρόσφατα: Ο ανταγωνισμός Ελλάδας-Τουρκίας λόγω των κοινών γεύσεων και πολιτισμικών στοιχείων είναι ένα συχνό φαινόμενο που ξαναφουντώνει σε κάθε κριτική, κατάταξη και διάκριση που αφορά την γαστρονομία της κάθε χώρας.