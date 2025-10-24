Τους τρέλανε όλους με τη γεύση τoυ: Το απόλυτο νούμερο 1 ελληνικό φαγητό στη λίστα του Taste Atlas

Αν νομίζατε ότι η Ελλάδα είναι μόνο μουσακάς, χωριάτικη και φέτα, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε. Το Taste Atlas -η «βίβλος» των γεύσεων του πλανήτη- αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους: το απόλυτο ελληνικό φαγητό, το νούμερο ένα, το «βασιλιάς της σούβλας», δεν είναι άλλο από το κοντοσούβλι.

Και πώς να μην είναι; Μιλάμε για ένα πιάτο που δεν χρειάζεται πολλά λόγια, μόνο μια μπουκιά. Μεγάλα κομμάτια χοιρινού, μαριναρισμένα σε σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, λεμόνι και – φυσικά – κόκκινο κρασί.

Κοντοσούβλι | Taste Atlas

Το κρέας περνάει σε σούβλα, ψήνεται αργά πάνω στη φωτιά, αποκτά εκείνη την τραγανή κρούστα που κάνει «κρακ» στο δόντι και μέσα παραμένει ζουμερό και τρυφερό. Σερβίρεται σε χοντρές φέτες, με πίτα, τζατζίκι και χωριάτικη.

Δεν χρειαζόμαστε Taste Atlas – το τιμάμε μόνοι μας

Γιατί, καλή η διεθνής αναγνώριση, αλλά εμείς εδώ το κοντοσούβλι το έχουμε κάνει επιστήμη. Και αν θέλετε απόδειξη, ρίξτε μια ματιά στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας. Εκεί, κάθε Απόκριες, στήνουν το μεγαλύτερο κοντοσούβλι του κόσμου.

Όχι, δεν μιλάμε για μια «μεγάλη μερίδα». Μιλάμε για σούβλα που απλώνεται σε όλο τον κεντρικό δρόμο του χωριού: 130 μέτρα μήκος, 800 κιλά κρέας, και δίπλα να περνούν άρματα, καρναβαλιστές και μασκαράδες.

Είναι το σημείο όπου η παράδοση συναντά την υπερβολή, και το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό που αν το έβλεπε ο ίδιος ο Taste Atlas, θα έβαζε δεύτερη φορά το κοντοσούβλι στην κορυφή – έτσι, για σιγουριά.