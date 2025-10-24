Πατσάς, ο βασιλιάς της νύχτας: Γιατί γιορτάζει σήμερα το πιο παρεξηγημένο ελληνικό φαγητό

Κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου, οι λάτρεις του πιο αμφιλεγόμενου φαγητού -του πατσά- έχουν την τιμητική τους. Για κάποιους είναι βάλσαμο μετά από ξενύχτι, για άλλους εφιάλτης στο πιάτο.

Όπως και να ’χει, η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί διεθνώς ως World Tripe Day.

Από την Αγγλία με χιούμορ

Η ιδέα ξεκίνησε από την Αγγλία, χάρη στην ευρηματική «Tripe Marketing Board», μια επιτροπή που με αρκετές δόσεις χιούμορ προσπαθεί να ξαναβάλει τον πατσά στο τραπέζι.

Μέσα από καμπάνιες στο διαδίκτυο, memes και αστείες αναρτήσεις, επιχειρούν να αποδείξουν ότι το συγκεκριμένο έδεσμα δεν είναι μόνο «φαγητό της γιαγιάς», αλλά και κομμάτι της γαστρονομικής κληρονομιάς.

Ένα ημερολόγιο, μια συνταγή, μια ιστορία

Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Στις 24 Οκτωβρίου 1662, ο Άγγλος δημόσιος λειτουργός και συγγραφέας Σάμιουελ Πιπς κατέγραψε στο διάσημο ημερολόγιό του ότι απόλαυσε «ένα εξαιρετικό πιάτο πατσά», μαγειρεμένο από τον ίδιο.

Το συνόδευσε με μουστάρδα και ένα ποτήρι κόκκινο κρασί – μια λεπτομέρεια που έμεινε στην ιστορία και έδωσε αφορμή για τον ετήσιο εορτασμό.

Στην Ελλάδα, ο πατσάς έχει διπλή ταυτότητα: για άλλους είναι comfort food, για άλλους απλώς ακατανόητος. Παρ’ όλα αυτά, η αξία του αναγνωρίζεται διεθνώς, αφού πλέον διεκδικεί μια θέση στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Αν τα καταφέρει, θα αποκτήσει και επίσημα τον τίτλο του «πολιτιστικού θησαυρού».

Είτε τον αγαπάς είτε τον αποφεύγεις, ο πατσάς έχει καταφέρει να γίνει σύμβολο. Είναι το φαγητό που χωρίζει παρέες, αλλά και αυτό που ενώνει τους ξενύχτηδες γύρω από ένα τραπέζι τα ξημερώματα.