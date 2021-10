Κορονοϊός: Ερχεται το χάπι που αλλάζει τα δεδομένα και μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο θανάτου

Αισιόδοξα φαίνεται να είναι τα νέα από το μέτωπο του φαρμάκου κατά του κορονοϊού, καθώς όλο και πιο κοντά δείχνει να είναι το νέο όπλο κατά της πανδημίας. Πρόκειται για ένα χάπι που θα μπορούν να παίρνουν οι ασθενείς και μάλιστα στο σπίτι τους με τις μελέτες να δείχνουν ότι μειώνει στο μισό τον κίνδυνο διασωλήνωσης ακόμα και θανάτου. Μάλιστα σύμφωνα με τα ξένα δίκτυα, το φάρμακο αναμένεται να λάβει έγκριση έως το τέλος του 2021. Το νεό αντιικό φάρμακο της φαρμακευτικής εταιρείας Merck, που φαίνεται να μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο νοσηλείας αλλά και θανάτου, είναι η μολπουπιραβίρη.

Θα δίνεται σε ασθενείς που δεν νοσηλεύονται, αλλά παρουσιάζουν συμπτώματα. Θα χορηγείται δύο φορές την ημέρα επί πέντε μέρες. Η έγκριση ενός τέτοιου φαρμάκου μπορεί να σημάνει το τέλος της κυριαρχίας του ιου στον πλανήτη, καθώς είναι αποτελεσματικό έναντι των μεταλλάξεων. Οι επιστήμονες στις ΗΠΑ είναι ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Η εταιρεία θα καταθέσει άμεσα τα δεδομένα στον FDA και η έγκριση πιθανόν να δοθεί τον Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αν ο ασθενής ξεκινήσει τη θεραπεία με το χάπι στο ξεκίνημα της νόσου, τότε θα έχει πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες να περάσει ελαφριά τον κορονοϊό.

Μάλιστα η Merck ανακοίνωσε ότι μπορεί να παράξει 10 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του έτους. «Τα νέα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου αντιϊκού φαρμάκου είναι προφανώς πολύ καλή είδηση. Η εταιρεία όταν μας ενημέρωσε υπογράμμισε πως θα καταθέσει τα δεδομένα της μελέτης στον FDA άμεσα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι εντυπωσιακά», δήλωσε ο Άντονι Φάουτσι.

Και η Pfizer στη μάχη για το φάρμακο κατά του κορονοϊού

Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι δοκιμές του φαρμάκου κατά του κορονοϊού που προωθεί και η Pfizer όπως έκανε γνωστό ο CEO της εταιρείας, Αλμπερτ Μπουρλά, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Αλμπερτ Μπουρλά ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως το φάρμακο της Pfizer βρίσκεται στη φάση 2 των δοκιμών ενώ τόνισε οτι «θα χρειαστούμε τόσο τα εμβόλια, όσο και τα φάρμακα για να νικήσουμε τον ιό». Ο CEO της Pfizer τόνισε πως η εταιρεία ξεκίνησε την δεύτερη (από τις τρεις που απαιτούνται) φάση των δοκιμών για το φάρμακο για τον κορονοϊό που προορίζεται σε ενήλικες που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και δεν έχουν νοσηλευθεί, ενώ θα λαμβάνεται από το στόμα.

Success against #COVID19 will likely require both vaccines & treatments. We’re pleased to share we’ve started a Phase 2/3 study of our oral antiviral candidate—specifically designed to combat SARS-CoV-2—in non-hospitalized, low-risk adults: https://t.co/su5VtfbWPX