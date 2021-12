Κορονοϊός: Ο Ηλίας Μόσιαλος «έπεισε» οδηγό ταξί να αλλάξει γνώμη και να εμβολιαστεί

Πριν από λίγες ημέρες ήταν ο υπουργός Υγείας της Αγγλίας, Σατζίντ Τζαβίντ που πήρε από το χέρι έναν δημοσιογράφο και τον πήγε στο εμβολιαστικό κέντρο για να κάνει επιτόπου την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Αυτή τη φορά, ήταν ο Ηλίας Μόσιαλος, όπου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της... μαιευτικής, κατάφερε μέσα από τον διάλογο με οδηγό ταξί να τον πείσει να εμβολιαστεί! Με αφορμή τη συζήτηση που είχε με έναν οδηγό ταξί στην Αθήνα, όπου ακινητοποιημένοι στην κίνηση λόγω και της βροχερής μέρας, ο καθηγητής αναφέρει ότι πιθανώς να έπεισε τον συνομιλητή του να αλλάξει γνώμη για το εμβόλιο:

«Οι περισσότεροι από αυτούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν είναι αρνητές ή ψεκασμένοι. Δεν είναι σωστά ενημερωμένοι και έχουν εύλογες ανησυχίες. Νομίζω ότι τον έπεισα να εμβολιαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου LSE), κ. Μόσιαλος.

«Μόλις συζήτησα αναλυτικά με ιδιοκτήτη ταξί για τα εμβόλια. Έβρεχε και κολλήσαμε για αρκετή ώρα στην κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχει κάνει το εμβόλιο γιατί τρώει πρατόγαλο και χλωροτύρι και θεωρούσε ότι ήταν προστατευμένος. Εξήγησα γιατί δεν είναι.

Θεωρούσε επίσης ότι τα mRNA εμβόλια μένουν στο σώμα μας για πάντα και ίσως προκαλέσουν μακροχρόνιες παρενέργειες. Δεν ισχύει αυτό. Το mRNA μένει στον οργανισμό μας για λίγες ημέρες ή εβδομάδες και μετά διαλύεται.

Το ερώτημα με το mRNA και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις μου το έχουν θέσει αρκετοί πολίτες τις τελευταίες ημέρες. Χρειάζεται συστηματική ενημέρωση με υπομονή και κατανόηση όλων των ανησυχιών».

Σε αντίθεση με την περίπτωση του κ. Μόσιαλου, όπου δεν υπάρχει κάποιο βίντεο μέσα από το ταξί, ο Βρετανός υπουργός Υγείας είχε και την παρουσία κάμερας, με αποτέλεσμα το έργο του κ. Σατζίντ Τζαβίντ να είναι θεωρητικά ελαφρώς ευκολότερο στο να πείσει τον συνομιλητή του. Το σίγουρο είναι ότι το παρακάτω βίντεο από τη στιγμή του διαλόγου είναι πραγματικά εντυπωσιακό...

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky's chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas' Hospital vaccination centre.



