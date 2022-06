Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων: Βρέθηκε το «κεφάλι» του Ηρακλή

Στο ναυάγιο των Αντικυθήρων η μεγάλη αρχαιολογική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αποκάλυψε αρκετά σπάνια ευρήματα ενώ φέρεται να έφερε στο «φως» το κεφάλι του Ηρακλή, που εικάζεται ότι ανήκει στο ακέφαλο άγαλμα, το οποίο ανελκύστηκε από τους σφουγγαράδες το 1900.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, η δεύτερη περίοδος (23 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2022) της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας στο ναυάγιο των Αντικυθήρων διεξάγεται από την Swiss School of Archaeology in Greece υπό τη διεύθυνση της Δρος Αγγελικής Γ. Σίμωσι, προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας και του καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Archéologie classique – Université de Genève Lorenz Baumer, υπό την εποπτεία της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Ephorate of Underwater Antiquities.

Έτσι, μεταξύ των νέων ευρημάτων που εντοπίστηκαν, περιλαμβάνονται:

Μαρμάρινη βάση αγάλματος της οποίας σώζονται και τα δύο γυμνά κάτω άκρα ανθρώπινης μορφής, καλυμμένη με παχύ στρώμα θαλάσσιου επίπαγου. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η λεπτομερής περιγραφή.

Μαρμάρινο υπερφυσικό κεφάλι ανδρικής γενειοφόρου μορφής, η οποία εκ πρώτης όψεως ταυτίζεται με τον ημίθεο Ηρακλή του τύπου Farnese, του λεγόμενου «Ηρακλή των Αντικυθήρων», και είναι πιθανόν να ανήκει στο ακέφαλο άγαλμα αρ. 5742 του National Archaeological Museum / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο ανελκύστηκε από τους σφουγγαράδες το 1900.

Παρόλα αυτά, η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τη ανεύρεση δύο ανθρώπινων δοντιών πάνω σε συμπαγές συσσωμάτωμα με ίχνη χαλκού, το οποίο δια του γενετικού υλικού του θα βοηθήσει στο προσδιορισμό του φύλου και άλλων γενετικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου, στον οποίο ανήκαν

Πλήθος αντικειμένων από την εξαρτία του πλοίου, όπως χάλκινα και σιδερένια καρφιά, καθώς και ο μολύβδινος στύπος ξύλινης άγκυρας, αλλά και μεταλλικές άμορφες μάζες καλυμμένες από σκληρό θαλάσσιο επίπαγο, που κρύβουν τα δικά τους μυστικά, που μόνο με ακτινογραφία μπορούν να εξιχνιαστούν και να εντοπιστούν τυχόν υπάρχουσες συμβολικές παραστάσεις.