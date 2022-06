Μύκονος: Ξάφρισαν τον «καλύτερο φίλο του Πούτιν» τον ράπερ Τιμάτι - Πήραν κοσμήματα και τιμαλφή αξίας 1 εκατ. ευρώ

Ο «κολλητός» του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο ράπερ Τιμάτι πέρασε αρκετές μέρες στη Μύκονο, όμως του βγήκε ξινό. Ο Ρώσος ράπερ, έφυγε με... ελαφρύτερες αποσκευές, καθώς απουσιάζουν πλέον από τη συλλογή του, ενώ ρολόι 300.000 ευρώ, τσάντες αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ και κάποια κοσμήματα με διαμάντια. Κι αυτό γιατί στη βίλα που νοίκιαζε για 28.000 ευρώ την εβδομάδα στην τοποθεσία Super Paradise μπήκαν «ποντικοί» και του πήραν τα υπάρχοντα.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος πολυεκατομμυριούχος μουσικός και η παρέα του διέμεναν στην παραπάνω βίλα κι ο Τιμάτι έπεσε θύμα ληστείας. Οι διαρρήκτες δεν πτοήθηκαν από τους ενοικιαστές που βρίσκονταν μέσα στη βίλα. Προκάλεσαν black out αιφνιδιάζοντας την παρέα που μόλις είχε επιστρέψει από έξοδο και ξάφρισαν ανενόχλητοι πολλά τιμαλφή από το σπίτι.

Οπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ έκαναν φτερά, ένα ρολόι Richard Mille, αξίας 300.000 ευρώ, πανάκριβες τσάντες πασίγνωστων οίκων, καθώς και κοσμήματα με διαμάντια. Την κινηματογραφική εξαφάνιση των διαμαντιών κατήγγειλε ένας 50χρονος Ρώσος από την παρέα του ράπερ.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι οι διαρρήκτες δεν γνώριζαν ποιος νοικιάζει τη βίλα, ωστόσο, φέρονται να υπέθεσαν ότι όποιος διαθέτει 28.000 ευρώ τη βδομάδα για ένα «σπίτι» όλο και κάτι... ακριβό θα έχει στην κατοχή του. Ο 33χρονος Ρώσος ράπερ έφτασε στη Μύκονο στις 17 Ιουνίου μαζί με την σύντροφό του και την παρέα του.

Ποιος είναι ο βαθύπλουτος ράπερ

O Timati έγινε γνωστός στην Ρωσία το 2004 από την συμμετοχή του στο μουσικό ριάλιτι Star Factory 4. Κατά την διάρκειά του σύναψε σχέση με την νεαρή τραγουδίστρια Aleksa με την οποία ηχογράφησαν ρομαντικά κομμάτια και τα έκαναν βιντεοκλίπ συγκινώντας τους νεαρούς θαυμαστές τους.

Το 2006 έκανε στροφή στην ραπ σκηνή κυκλοφορώντας το άλμπουμ Black Star το οποίο γνώρισε τόση μεγάλη επιτυχία που έφτασε να γίνει συλλογή ρούχων και αλυσίδα φαστ φουντ! Ακολούθησαν η συνεργασία με τον Snoop Dog στο κομμάτι Groove On και η κυκλοφορία του Welcome to St Tropez, το επίσημο βιντεοκλίπ του οποίου έχει φτάσει σήμερα τις 194 εκατομμύρια προβολές.

Ο Timati έχει βγάλει πολλά τραγούδια στα αγγλικά και στα ρωσικά και έχει συνεργαστεί με αξιόλογους καλλιτέχνες όπως: Busta Rhymes, P. Diddy, Dirty Money, Timbaland, Flo Rida, Fat Joe, Eve, Xzibit, Cam’ron, Mario Winans, Kalenna, Mims, Mann, Craig David, Jean Roch, DJ Antoine, La Fouine, Laurent Wolf, Big Ali, Shontelle, J-Son.

Το 2015 κυκλοφόρησε ένα κομμάτι με τίτλο “Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν” ενώ το 2018 το βιντεοκλίπ του τραγουδιού “Μόσχα” με εικόνες από την ρωσική πρωτεύουσα κατάφερε να συγκεντρώσει 1,48 εκατομμύρια dislikes υποχρεώνοντας τον δημιουργό του να το αποσύρει από το YouTube. Στους στίχους του κομματιού ακουγόταν να εξυμνεί τον δήμαρχο – και εκλεκτό του Κρεμλίνου – Sergei Sobyanin αλλά και να επικρίνει τις διαδηλώσεις στην Μόσχα μετά την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές που επιβλήθηκε σε υποψήφιους της αντιπολίτευσης.

Οπως αναφέρει το MykonosLive TV, εκτός από διάσημος τραγουδιστής, ο Timati είναι και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Διατηρεί δεκάδες καταστήματα στην Ρωσία με ρούχα της φίρμας Black Star ενώ έχει κυκλοφορήσει και ειδική συλλογή για τον ρωσικό στρατό. Αλλά η πιο αποδοτική σε έσοδα επιχειρηματική του δραστηριότητα αφορά την αλυσίδα ταχυφαγείων Black Star όπου οι νεαροί Ρώσοι σχηματίζουν καθημερινά ουρές για ένα μπέργκερ.