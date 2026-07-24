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10 εξωτικοί προορισμοί που δεν είναι τόσο ακριβοί όσο νομίζετε

Είναι εφικτό να ταξιδέψουμε σε εξωτικούς προορισμούς χωρίς να ξοδέψουμε μια ολόκληρη περιουσία; Κι όμως γίνεται.

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Maldives
Μαλδίβες | Shutterstock
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Όταν ακούμε εξωτικούς προορισμούς, φοίνικες, λευκές αμμουδιές και τιρκουάζ νερά, το μυαλό μας παει αμέσως στις Μαλδίβες, στην Γαλλική Πολυνησία, στην Καραΐβική. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ακριβά και είναι προορισμοί για όσους διαθέτουν μεγάλο budget.

Ωστόσο, υπάρχουν και μέρη εξωτικά που δεν είναι τόσο ακριβά όσο φαίνονται. Αν σκεφτείτε πόσα πρέπει να ξοδέψετε για να μείνετε το καλοκαίρι σε καλό ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα σε κάποιο δημοφιλές ελληνικό νησί, καθώς και πόσα χρήματα θα χρειαστεί για να τρώτε σε εστιατόρια καθημερινά στις διακοπές, τότε αρχίζει να ακούγεται δελεαστικό ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

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