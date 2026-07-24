10 εξωτικοί προορισμοί που δεν είναι τόσο ακριβοί όσο νομίζετε

Όταν ακούμε εξωτικούς προορισμούς, φοίνικες, λευκές αμμουδιές και τιρκουάζ νερά, το μυαλό μας παει αμέσως στις Μαλδίβες, στην Γαλλική Πολυνησία, στην Καραΐβική. Όλα αυτά ακούγονται πολύ ακριβά και είναι προορισμοί για όσους διαθέτουν μεγάλο budget.
Ωστόσο, υπάρχουν και μέρη εξωτικά που δεν είναι τόσο ακριβά όσο φαίνονται. Αν σκεφτείτε πόσα πρέπει να ξοδέψετε για να μείνετε το καλοκαίρι σε καλό ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα σε κάποιο δημοφιλές ελληνικό νησί, καθώς και πόσα χρήματα θα χρειαστεί για να τρώτε σε εστιατόρια καθημερινά στις διακοπές, τότε αρχίζει να ακούγεται δελεαστικό ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Αυτές οι φωτογραφίες από τα Κουφονήσια 20 χρόνια πριν δείχνουν πώς έχει αλλάξει το ελληνικό καλοκαίρι
- Πλήθος ερωτημάτων για τη Σύρο: Το θύμα πήγε στο σπίτι με μαχαίρι - Ανατροπή με τα ενοίκια
- Δεν περιγράφουμε άλλο: Ο Τάκης Τσουκαλάς σε μια σπάνια φωτογραφία με τον εγγονό του
- Μύκονος: Δεν ήταν η πρώτη φορά – Νέο βίντεο με τον γυμνό influencer πριν τη σύλληψη στο άγαλμα Καραμανλή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.